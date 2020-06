Bernabé Gutiérrez asegura que el partido Acción Democrática participara en las elecciones parlamentarias

17.06.20 - El presidente de la junta ad hoc de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, aseguró que la tolda blanca va a participar en parlamentarias.



"No se puede desconocer la decisión tomada a principios de 2020 por la dirigencia del partido, en el sentido de participar en las próximas elecciones, y ahora cuando llega el momento de demostrar la fuerza de AD, entonces la Secretaría General informa, cual caudillo de montonera, que AD no va a elecciones. La respuesta hoy es que AD sí va a participar en las próximas elecciones parlamentarias y otros eventos electorales por venir con nuestra gloriosa tarjeta blanca, priorizando la participación de las nuevas generaciones y sí tenemos que abrir espacio en nuestras postulaciones para incluir candidatos de otros partidos importantes que no puedan participar por no tener tarjeta, lo someteremos a consideración", expresó en un comunicado.



Sobre la sentencia ejecutada por el Tribunal Supremo de Justicia indicó que abrirá las compuertas de la participación y de la reconciliación del país.



Por su parte, el diputado de AD Negal Morales dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia "abre una puerta para que Acción Democrática se reencuentre en el camino de la lucha civil en el que podamos participar en las elecciones y ganar los espacios".



Mientras, que el diputado Henry Ramos Allup rechazó la medida, al tiempo que expresó que el partido político seguirá en pie a pesar de las amenazas y reiteró que Acción Democrática "es de todos los venezolanos".

Ramos Allup en su cuenta en twitter anunció la expulsión de Gutierrez de la militancia adeca.

