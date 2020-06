(VIDEO) Presidente Maduro lamentó que "un grupúsculo de dirigentes de 4 partidos (G-4) sigan obedeciendo órdenes extranjeras"

16.06.20 - "Una buena parte de la oposición en bloque ha anunciado que participará en las elecciones parlamentarias. ¡Bienvenida!. Se están dando garantías extraordinarias para la participación de todos. Bienvenidos, vamos al juego electoral y que gane el que tenga que ganar", instó este miércoles el presidente dela República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al anunciar el inicio de los preparativos para que las candidaturas revolucionarias estén listas para cuando el nuevo CNE convoque a los comicios constitucionales.



Lamentó que un grupúsculo de dirigentes de apenas 4 partidos (G-4) sigan obedeciendo órdenes extranjeras, ahora del embajador de EE.UU. en Colombia, y no quieran medirse democráticamente con los votos de los venezolanos.



"El llamado G-4, Henry Ramos Allup, Julio Borges y Guaidó, arrodillados a las órdenes de James Story. Ya las órdenes no se las da Trump o Pompeo, sino desde una embajada en Bogotá", lamentó desde Miraflores, donde realizó en contacto satelital con la Dirección Nacional del PSUV.





"A Borges le dan órdenes desde Bogotá. ¡Qué vergüenza, arrodillados!. Ellos han dicho que no van a elecciones de la AN porque saben que las tienen perdidas, se las ganamos de calle, no tienen pueblo, y han destruido a la oposición".El Jefe de Estado recordó que en las últimas elecciones parlamentarias de 2015, la oposición escondida en una tarjeta con "la manito", prometiendo que acabarían con las colas que ellos mismos impulsaron ("la última cola"), utilizaron el Poder Parlamentario para destruirlo, y robar y saquear a Venezuela."De haber llegado a casi 7 millones de votos en 2015, ahorita no son nada. ¿Miento? No, estoy diciendo que quien destruyó a la oposición fue Ramos Allup; Julio Borges, del partido Primero Colombia, y por si algo faltara, luego llegó Juan Guaidó para terminarla de acabar. Ese criminal, asesino y prófugo de la justicia".El Mandatario nacional aprovechó para plantear al resto de la oposición de derecha si se retiraban también de la vida política, recordándoles que en 2021 están previstas las elecciones de Gobernadores y luego de Alcaldes."Me pregunto si los Gobernadores de Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta se retiran de la vida política. ¿Tampoco van a participar en las de gobernaciones. A los líderes principales de este G-4 ¿Ustedes se retiran de las alcaldías de Chacao, El Hatillo, Baruta, Lecherías, etc.? ¿Ya no son candidatos porque se retiran por órdenes de Ramos Allup?".Ante la división y el colapso oposicionista, el presidente Maduro les recordó que Venezuela entera dice "voto sí, balas no. Elecciones sí, guarimbas no; elecciones sí, invasiones no; democracia sí,intervención yanqui no; soberanía sí, mercenarios no".A los dirigentes revolucionarios del PSUV, les instó a organizar desde ya la maquinaria municipal, parroquial, estadal y nacional rumbo a las elecciones parlamentarias y después de ellas enseguida también para las de gobernaciones y alcaldías."Vayamos a mover la fibra del pueblo con las elecciones y sacarnos de encima a Ramos Allup. Borges y Guaidó. Nos sacaremos de encima y les sacaremos la tarjeta roja a esta AN burguesa. La tarjeta roja a Allup, Borges y al criminal prófugo Guaidó"."Sácale la tarjeta roja a estos bandidos, corruptos, mercenarios, ladrones…esa será la consigna", comentó sobre el posible tema de campaña electoral.Manifestó públicamente a los oposicionistas que la vida continúa y vendrán candidatos para todas las elecciones porque la agenda política y constitucional del país no se paralizará nunca."Nada podrá detener a Venezuela. El país tiene un solo camino, la democracia, con elecciones en libertad".