Oposición rechazó designación de rectores del CNE por el TSJ

13-06-20.-Representantes de partidos políticos que hacen vida en la oposición venezolana reaccionaron a la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia conjunta de los Magistrados y Magistradas que la integran, designó a los rectores y rectoras principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de declararse la "omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional" en desacato en la designación de los integrantes del máximo ente comicial.



Los líderes de los partidos políticos más importantes adoptaron una postura similar de rechazo hacia la designación y adelantaron que desconocen al CNE y por lo tanto, consideran ilegal cualquier proceso electoral convocado por el Poder Electoral bajo esta nueva dirección.



En consecuencia, advierten que la conformación actual de la AN se mantendrá como único ente legítimo y legal del país entretanto no se celebre un proceso electoral libre, ya que se abstendrán de participar en cualquier votación convocada por la nueva directiva. Esta es la amenaza que hace el presidente de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup.



"AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. La actual AN legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla", explicó en su cuenta de Twitter.



El dirigente político defendió a su partido después de que la polémica explotara por la presencia de al menos dos militantes del partido en la junta directiva recién designada.



AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la CRBV. La AN legítima e internacionalmente reconocida presidida por el Presidente Juan Guaidó es el único organismo competente para designar el CNE.



Una posición similar asumió la diputada Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, partido que tampoco participará en un proceso electoral pautado por el nuevo CNE.



"Ese no es un TSJ, so usurpadores, en consecuencia no pueden designar ningún CNE. Llamemos a las cosas por su nombre: sátrapas, dictadores. Solo la AN puede designar CNE. Encuentro Ciudadano no participará en ningún fraude electoral", sostuvo.



Por su parte Freddy Guevara, militante de Voluntad Popular, catalogó de "parapeto" la elección de los «falsos rectores» del CNE y argumentó que la juramentación se realizó un viernes en la noche para llamar poco la atención.



"Así de confiable y transparente es ese parapeto de falsos rectores que lo sacan un viernes en la noche para que nadie lo vea, cual delincuentes que son", afirmó.



El presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) y excandidato presidencial, Manuel Rosales, destacó que esta acción contemplaba un «duro golpe» a la Constitución y aseguró que obstruye la ruta electoral y democrática que había trazado el comité de postulaciones de la Asamblea Nacional.



"La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, es un duro golpe a la Constitución, al desconocer y obstruir la ruta electoral y democrática, trazada por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, único órgano con poder absoluto para elegir el Poder Electoral", destacó.



La coalición de Vente Venezuela, partido dirigido por María Corina Machado, no tardó para mostrar su rechazo y desconocer tanto a los nuevos rectores del CNE como a los magistrados del TSJ.



"¡No te distraigas! Ese ni es Tribunal, ni es Supremo y mucho menos imparte Justicia; es el bufete de Maduro designando al comité organizador de su próximo megafraude", afirman.



El dirigente de Cambiemos, Timoteo Zambrano, ratificó el esfuerzo de los partidos inmersos en el diálogo con el oficialismo, y aplaudió la renovación del CNE.



"Durante los últimos meses trabajamos arduamente para, en medio de las diferencias, llegar a acuerdos con los factores del Gobierno Nacional en beneficio de los ciudadanos y del futuro del país", aseguró.



Acotó que es necesario construir más acuerdos para conseguir las garantías necesarias para acudir a las urnas. «Desde Cambiemos seguiremos trabajando por un sistema electoral imparcial, plural y transparente que contribuya a una salida electoral, pacífica y constitucional», sostuvo.



Debemos seguir construyendo acuerdos que permitan a los ciudadanos ejercer el derecho al sufragio con todas las garantías que establece nuestra constitución, a través de procesos electorales transparentes y confiables con observación internacional…



Entretanto, el presidente de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, consideró que la juramentación de los rectores demuestra que existe la "voluntad de avanzar hacia una solución" y que el trabajo de las organizaciones políticas en la mesita fue para acordar "mejores garantías y condiciones" de cara a las próximas elecciones parlamentarias.



Por su parte, el presidente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, aplaudió la noticia y aseguró que ahora la tarea es «luchar por las condiciones» para salir, con votos, del que considera es el peor gobierno de la historia del país. También felicitó a la ‘mesita’ de diálogo por su "valentía" para enfrentar la "irracionalidad y los ataques permanentes".



"Aplaudo la valentía y la firmeza de la Mesa Nacional de Diálogo, para enfrentar la irracionalidad, los ataques permanentes y abrir el camino a una salida a la crisis política", manifestó Falcón.



Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional, y autoproclamado "presidente Interino" de Venezuela, rechazó la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



"Solo el comité de postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho", escribió Guaidó en la red social Twitter.