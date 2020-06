Sectores antagónicos de oposición discrepan sobre llamado del TSJ a presentar candidatos para el CNE

Credito: EU

11-06-20.-La exhortación del Tribunal Supremo de Justicia al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para que presente su listado de precandidatos a integrar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, fue acogida por los sectores de la oposición que se mantienen en situación antagónica entre sí en el Parlamento, ratificando cada uno su posición frente al Gobierno de Nicolás Maduro y sus poderes públicos aliados.



La citada exhortación fue emitida por la Sala Constitucional del TSJ, la cual fijó un plazo de 72 horas hábiles a partir de la noche del miércoles 10 del mes en curso, para que dicho comité, integrado por diputados de ambos sectores en pugna en la AN presenten candidatos que serían luego escogidos por la plenaria del Legislativo para sustituir en la dirección del actual CNE a sus actuales rectores.



Duarte acepta el llamado

Franklyn Duarte, primer vicepreinte del grupo parlamentario que acompaña al diputado Luis Parra en la AN, expresó durante entrevista que ofreció en la mañana de este jueves a través de Globovisión, su disposición como integrante del Comité de Postulaciones a acatar el llamado del TSJ y, en tal sentido, anunció que trataría de comunicarse en el transcurso del día con el presidente de dicho comité, Angel Medina, para solicitarle tratar el asunto y responder a la solicitud del máximo tribunal de la República.



Duarte, quien integra la denominada fracción Venezuela Unida, una de las que aglutina a quienes se rebelaron contra el liderazgo de Guaidó en el Parlamento, aseguró no obstante que, pese a estar dispuesto a gestionar en el plazo fijado la elaboración y envío del solicitado listado, el comité no cuenta hasta el momento con un solo currículum.



Insistió en señalamientos anteriormente expresados por él, de que “no existe voluntad política” entre el resto de los integrantes del Comité de Postulaciones para cumplir con el mandato de la Asamblea, y en cuanto a quienes comparten los lineamientos del diputado Guaidó, los acusó de venir reuniéndose y negociando en secreto con gente del Gobierno.



Argumentó además que su fracción se ha mostrado completamente dispuesta a completar el trabajo iniciado para designar candidatos al CNE, pese a las restricciones impuestas por la pandemia, pero insiste en que el otro grupo de parlamentarios de oposición no ha cumplido con la parte que le corresponde, “al punto de que que no se cuente en estos momentos con los currículums necesarios para enviar al TSJ”.



Para Duarte no es nuevo que el TSJ designe los miembros del TSJ, y recordó que hay precedentes de actuaciones similares desde el 2003 y 2016,. En la última oportunidad, porque dos diputados de oposición no se presentaron a la sesión de la AN donde debía realizarse la designación de los seleccionados para los cargos directivos del CNE. “Es necesario un acuerdo político para destrancar el juego y devolverle la institucionalidad al país”, agregó.



Guaidó insiste en su posición

Juan Guaidó y seguidores de su línea de actuación política han venido dejando claro, que no reconocen la autoridad del TSJ en cuanto a designación del CNE; incluso, el líder opositor en entrevista que ofreció a El Diario, además de aceptar que ha venido sosteniendo contactos con representantes de Nicolás Maduro y el Comité de Postulaciones de la AN, les han reiterado que “su Gobierno no se prestará para un fraude", y que dichos encuentros han tenido como única finalidad la de establecer los parámetros para la designación de un nuevo CNE, pero basado en el criterio de que es el Poder Legislativo la única institución legalmente llamada a designar los miembros del CNE.



Por otra parte, en la mañana de este jueves, el Centro Nacional de Comunicación, la plataforma informativa oficial del sector liderado por Guaidó, publicó un tuit de José Ignacio Hernández, la persona que actúa como Procurador Especial designado por el diputado escribió: “La ilegítima Sala Constitucional no tiene autoridad para hacer exhorto alguno, mucho menos luego de haber declarado la (falsa) “omisión legislativa”. Con este tipo de fraudes no se va a rescatar la integridad.



Medina se pronuncia hoy

La respuesta oficial al TSJ por parte del diputado Ángel Medina, como presidente del Comité de Postulaciones del TSJ, deberá producirse durante la mañana de este jueves, para cuando ha sido convocada una rueda de prensa.



Sin embargo, este mismo día, Medina escribió a través de las redes: “Los que trabajamos durante el último tiempo, fue un proyecto de reglamento Este proyecto lo conocemos las partes que formamos el comité. Incluso, recibimos en su oportunidad, observaciones por parte de miembros de la sociedad civil.



Si queremos lograr un árbitro para TOD@S, es exigente ver este Comité como la ruta para lograr poner el poder en la gente. La Ley Orgánica del Poder Electoral claramente determina los tiempos y pasos que debemos continuar Cerrar esta puerta es apostar a más crisis”

