Renuncia la representante Juan Guaidó en Chile por razones "económicas"

Guarequena Gutiérrez

08.06.20 - Guarequena Gutiérrez, reconocida por el Gobierno chileno como representante del diputado opositor y autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, abandonó su "cargo" el pasado 31 de mayo.



Según contaron allegados de la venezolana a Tele 13, su salida del cargo está vinculada a razones "económicas y migratorias".



Gutiérrez confirmó esas razones. En conversación con CHV Noticias, señaló que hasta ahora —ella estuvo 16 meses en ese "cargo"— los representantes de Guaidó no han recibido ningún salario. "Ya no puedo seguir así", dijo, tras manifestar que necesita sustento económico para continuar viviendo en Chile.



Además, pese a haber sido reconocida por el propio presidente chileno, Sebastián Piñera, como la representante de Guaidó en Santiago, debe comenzar un proceso de solicitud de visa en julio próximo.



"Yo ahora estoy con la Visa de Responsabilidad Democrática (visa de residencia temporal) que vence en septiembre y tres meses antes hay que empezar a hacerlo", precisó.

Otras salidas



Este domingo, Ana Karina García, una dirigente de Voluntad Popular, el partido de Guaidó, renunció a esa tolda política y denunció problemas internos.



"Son muchos los hechos que ocurrieron, la información a la que tuve acceso y cosas que vi que pasaron frente a mí, por las que me deslindo de Voluntad Popular", dice García en un texto publicado en Twitter.



En la misma red social, también dijo ser víctima de persecusión: "Lamento que desde Voluntad Popular haya desatado una campaña en mi contra, cosas como esas son las que no comparto, el respeto a pensar distinto es parte de ese nuevo país que quiero construir".



En noviembre del año pasado, Guaidó destituyó a Humberto Calderón Berti como su representante en Colombia. La destitución se dio luego que Calderón Berti revelara la corrupción desatada en el entorno de Guaidó con los recursos de la "ayuda humanitaria" que recibieron para Venezuela.



Previamente, renunciaron a sus cargos los representantes de Guaidó en Suiza, María Alejandra Aristeguieta; en República Checa, Tamara Sujú; y ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ricardo Hausmann.

