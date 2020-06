(AUDIO) Juan Guaidó se encontraría protegido por la embajada de Francia en Venezuela

*Ecuche aquí el audio

04.06.20 - La tarde de este miércoles, en una entrevista concedida a la periodista Maripili Hernández, el canciller Jorge Arreaza aseguró que el gobierno francés y el español reciben reclamos formales a diario, luego de que la periodista denunciara que en su interior se encuentra «escondido» el diputado Juan Guaidó tras el fracaso de la operación Gedeón el pasado 3 de mayo. Arreaza señaló sobre España y Francia: «Nosotros esperamos que esos gobiernos rectifiquen y cumplan con las leyes del Estado receptor, en este caso Venezuela, y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana».



Durante la entrevista en el programa Sin Duda de la emisora privada Unión Radio, la periodista Hernández señaló que, luego del fracaso de la Operación Gedeón, a partir del 3 de mayo Juan Guaidó «se fue a esconder en la embajada de Francia pero no lo ha hecho público», porque una persona que se encuentra como huésped en una embajada no puede participar en actividades políticas, y Guaidó continuamente emite videos y mensajes políticos en sus redes sociales.



Hernández le preguntó sobre el tema al canciller, quien no negó el hecho sino que, tras recordar el papel de Guaidó en la fallida incursión del 3 de mayo, afirmó que «evidentemente el señor Guaidó está en deuda con la justicia y con el pueblo venezolano».



Indicó que «Leopoldo López desde la embajada de España -se lo he dicho al embajador mil veces- sigue conspirando. Él tomó decisiones para llevar adelante la Operación Gedeón. Recuerden que López es el jefe de Guaidó; de manera que son graves violaciones».



Sin embargo, Arreaza recordó que, a pesar de eso, «nosotros sí respetamos el derecho internacional. Nosotros no podemos ingresar a la residencia del embajador de cualquier país, en este caso el de España o el de Francia, y que la justicia se lleve por la fuerza… ¡no se puede!», explicó Arreaza. «Nosotros esperamos que esos gobiernos rectifiquen y cumplan con las leyes del Estado receptor, en este caso Venezuela, y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana».



Añadió: «De resto, es una situación profundamente irregular, que lo que hace es hundir a la diplomacia de esos países. Es una vergüenza para la diplomacia de España. Es una vergüenza para la diplomacia de Francia lo que ha ocurrido, y eso les va a pasar factura muy pronto. Eso pasará en la historia contemporánea como un caso de lo que no se debe hacer en el derecho internacional».



Maripili Hernández repreguntó al canciller sobre el caso de Guaidó, preguntándole si no se han emitido reclamos oficiales ante la embajada francesa por los continuos pronunciamientos políticos e incluso actividades terroristas que Guaidó hace desde esa sede, a lo que el canciller Arreaza respondió: «Esa pregunta tiene que hacérsela al embajador francés, y que él te dé la respuesta. Nosotros cumplimos con las leyes (…) El gobierno francés sabe muy bien cuál es la posición del gobierno venezolano al respecto. Habrá que preguntarles qué locura es esta (…) Todos los días nosotros hacemos los reclamos a todos estos países«.



Días atrás, el Presidente venezolano Nicolás Maduro se ha referido a Juan Guaidó al menos en tres ocasiones como «el prófugo de la justicia» en alocuciones públicas, lo que ha causado muchos debates entre sus seguidores.