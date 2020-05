Moncada: Una mentira inicia una guerra

28.05.20 - Este jueves el Embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidad, Samuel Moncada, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, en relación a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual no trata sobre terrorismo como lo plantea Julio Borges, sino de un acuerdo nuclear con Irán.«Una mentira inicia una guerra, una verdad puede pararla. Mercenarios desde Colombia creen que repetir una mentira corrige su crimen. Resolución 2231 del Consejo de Seguridad ONU nada tiene que ver con terrorismo. Es claro que ya no se trata de ignorancia sino de obediencia ciega», Refirió Moncada, en la red social.El diplomático en otro de sus mensajes señala que los mercenarios repiten la versión de Trump para violar el acuerdo y fabricar eventos que impulsen guerras de lesa humanidad.«Nadie más en la ONU los apoya. Aquí vemos la “obediencia debida” de los sicarios venezolanos que fabrican eventos para impulsar guerras genocidas. ¡Que vergüenza! Perpetran crímenes contra la humanidad.Moncada, asevera que mercenarios sin argumentos, ni evidencia pretenden justificar una guerra contra su propio pueblo. «Usan a venezolanos como carne de cañón para ayudar a Trump en sus guerras coloniales. El servilismo criminal no sustituye la razón. Los sicarios no pueden asesinar la verdad, dijo.