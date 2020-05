(VIDEO) Gobierno revela audio de diputado prófugo donde se evidencia actuación del Departamento de Estado en la operación Gedeón

18.05.20 - El vicepresidente sectorial para Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, mostró este lunes nuevas pruebas sobre la participación de la administración de Donald Trump, la extrema derecha venezolana y el narcotráfico con apoyo de la DEA, en la planificación, financiamiento y apoyo a grupos de mercenarios terroristas para atacar a Venezuela, cometer magnicidio y disolver la Constitución Bolivariana.



A partir de una serie de pruebas recopiladas gracias a fuentes de inteligencia en el seno de la Fuerza Armada colombiana, el Gobierno venezolano tuvo acceso a horas de grabación que incluyen un audio del diputado Hernán Alemán, en el que reconoce la participación del Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el embajador de Estados Unidos en Colombia, James Story, en la conformación de grupos mercenarios para ejecutar acciones terroristas en suelo patrio.



En la conversación entre Alemán y un ciudadano no identificado, el diputado opositor señala que "el campamento se levantó con la gente que va a pasar por la vía donde yo estaba por Riohacha". Indica que dieron la orden de que " llevaran unas prendas que se van a usar, que están en Maicao. Todo está allá, las 'águilas' andan por ahí", dice en el audio.





En otro audio, donde Alemán conversa con Alcalá Cordones, se explica que el contrato firmado entre el diputado opositor Juan Guaido, el parlamentario Sergio Vergara, el asesor político J.J Rendón, y el exboina verde, Jordán Goudreau, para ingresar en Venezuela, es válido por 18 meses."Es válido para nosotros, pero no para Guaidó. Digamos, Guaidó no cumplió, no es que lo rompió. No cumplió nunca", dijo Alemán. Sin embargo, agrega: "hay un alcance, hay que firmar".En la conversación, se afirma que el objetivo es disolver a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y que de cada 100 oficiales, solamente quedarán tres, pues los demás serían "neutralizados" o "eliminados".

Alemán y el prófugo Cliver Alcalá Cordones hablan sobre la idea de hacer presos a dirigentes opositores como Leopoldo López y cometer asesinatos mediante la aplicación de la Ley de fuga.





Otra de las revelaciones de estas investigaciones apuntan a que Yoel Palmar, narcotraficante convicto y confeso, solicitado en extradición, participaba como uno de los sujetos logísticos que la DEA colocó para la creación de un corredor mercenario hacia Venezuela.



También Rodríguez mostró una credencial otorgada por Luisa Ortega Díaz al narcotraficante Palmar.



Otras pruebas:

Apuntes de los cuadernos de los mercenarios norteamericanos capturados indican que el Plan Júpiter pretendía asaltar en primera instancia a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para hacerse con el parque de armas, asesinar a funcionarios y promover un ataque al Palacio de Miraflores.

Igualmente los apuntes revelan la intención de asaltar la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde también pretendían asesinar a funcionarios y hacerse con armamento.

El ataque procuraba el asesinato de cualquier persona y no contemplaba la toma de prisioneros.

Uno de los mercenarios llamaba a Venezuela como el “cementerio” entre sus apuntes.





Con información de prensa AVN / VTV / Albaciudad