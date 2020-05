(VIDEO) Operación Gedeón pretendía secuestrar a revolucionarios y hacerlos pasar por informantes de la DEA

13.05.20 - La operación terrorista Gedeón — en la que se encuentran involucrados los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y Colombia — pretendía secuestrar a diferentes líderes revolucionarios para luego hacerlos pasar por informantes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), denunció este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.



"Parte de esta operación era secuestrar gente nuestra: 'Desapareció Diosdado', por ejemplo. Y de repente apareció en EEUU, y el titular saben cuál era. No que fue detenido, 'Diosdado se fue a colaborar con la DEA y EEUU", advirtió Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.



En este sentido, instó a las fuerzas revolucionarias a mantenerse firme y en la defensa de los ideales del proceso socialista, impulsado en el país hace 21 años por el comandante Hugo Chávez.



"Debemos cuidarnos. Yo no puedo salir, por ejemplo, digo aquí en el programa: 'Me rindo'. Todos los que están aquí me caen encima. Eso no es así. Asuma Ud. su responsabilidad, nadie puede hacerlo", recalcó.



Guaidó firmó dos contratos más



Cabello aseveró que, además del contrato firmado entre el diputado de derecha y autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó, y el mercenario el presidente de la empresa Silvercop, Jordan Goudreau, el parlamentario firmó un acuerdo con dos empresas más de EEUU.



Estas empresas, detalló el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; tiene por nombre Cerberus Capital Management y Global Goverment Services, y ambas están vinculadas a la industria de la guerra con la utilización de mercenarios.



"No es solo los 212 millones de Silvercorp. Ahí hubo empresas que presentaron propuestas más altas algunas hablaron hasta de 5.000 millones de dólares (...). Por ejemplo de la empresa Global Goverment tenemos una primera página", denunció.



Durante el programa, señaló que ambas empresas, además, fueron financistas de la campaña presidencial de Donald Trump, que lo llevó a ganar los comicios presidencial en 2016.



Evidencia de esto, detalló; es el nombramiento de Louis Bremer - miembro de una de estas empresas - como asistente del secretario del departamento de Defensa, para operaciones especiales y de baja intensidad.



Bremer, es un oficial de la Academia de la Fuerza Área y entrenado como SEAL (acrónimo de SEa, Air and Land); que participó en Bosnia-Herzegovina en 1998.



El domingo 3 de mayo en la madrugada, en la costa del estado de La Guaira fue neutralizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) una incursión paramilitar terrorista denominada "Operación Gedeón", proveniente de Colombia con el respaldo de los gobiernos del país neogranadino y de Estados Unidos (EEUU).



La incursión se trató de una acción mercenaria con presencia de agentes de la DEA y del narcotráfico, vinculados con Juan Guaidó, el exasesor de campaña del Presidente colombiano y creador de la campaña de guerra contra el país, J.J. Rendón, y el dueño de una empresa de mercenarios estadounidenses, Jordan Groudeau, con la intención de derrocar al presidente Maduro.