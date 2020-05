AN investigará vínculo de Guaidó en el plan para asesinar a Maduro

Diputado Luis Parra, presidente de la AN.

08.05.20 - La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), investigará los hechos de la «Operación Gedeón» y los vínculos del diputado en desacato, Juan Guaidó, anunció este jueves el presidente del parlamento, Luis Parra.



«El diputado Juan Guaidó debe darle una explicación al parlamento y al país, sobre su supuesta participación en la Operación Gedeón, según los testimonios de los involucrados en la misma y el contrato con su supuesta firma», detalló Parra, quien hoy llamó a una sesión para continuar abordando el acuerdo humanitario a causa de la pandemia.



«Nuestro camino está en la constitución, vamos a luchar para que se respete», expresó Parra, al aseverar que desde la AN no se permitirá intromisión extrajera de ningún país, reseña nota prensa.



En la sesión, diputados del Parlamento Nacional exigieron este jueves el desbloqueo de los activos de Venezuela que han sido congelados, mediante las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), para poder atender la pandemia del Covid-19 en el país, donde se han registrado 381 casos.



«A ese sector político que promueve sanciones, hemos hecho el llamado para que esos recursos congelados sean repatriados de manera inmediata y estar dispuestos para atender la pandemia», dijo Parra.



Acotó que Venezuela está en un momento en el que se debe brindar apoyo a todas las iniciativas que garanticen la vida de los venezolanos dejando a un lado complejos políticos.



De igual forma; hizo el llamado a los países para que atiendan a los inmigrantes venezolanos que han sido víctimas de actos de xenofobia durante la pandemia del Covid-19.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 372 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)