(VIDEOS) Van 23 terroristas capturados por incursión en las costas venezolanas intentada el pasado 3 de mayo

Veintitrés participantes en la frustrada incursión por las costas venezolanas que tenía como fin un golpe de Estado contra el Presidente Nicolás Maduro, han sido capturados hasta el mediodía de este jueves en acciones conjuntas de la la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los movimimientos populares del país, informó este jueves el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. Presentó un video con el testimonio del segundo estadounidense capturado, Airan Berry, quien señaló que el objetivo de la misión era el asesinato del Presidente Nicolás Maduro.«Todos los pueblos de la costa están activados para seguir a la caza de desertores que pudieran estar tratando de huir del territorio nacional», indicó Rodríguez, quien presentó más datos de la incursión marítima mercenaria contra Venezuela.En su testimonio, Berry, quien cumplió misiones en Irak en 2003, 2005 y 2007, explica a las autoridades venezolanas que «el objetivo de la misión era asesinar a Maduro y cumplir objetivos específicos». En otro video afirmó que su misión era tomar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el de La Carlota para permitir el paso franco de aviones extranjeros, que aterrizaran para el secuestro y extracción del presidente Nicolás Maduro hacia EEUU.Igualmente, estaba planificada la extracción del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; de la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; del vicepresidente sectorial Tareck El Aissami y del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros altos funcionarios.Los mercenarios tenían misiones previstas en el Palacio de Miraflores y las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)Berry tiene 41 años, se alistó en 1996, estuvo 17 años en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y se especializó en ataques a sitios confinados. Confirmó que trabajaba para Jordan Goudreau, de Silvercorp, empresa contratada por Juan Guaidó para ejecutar el golpe de Estado en Venezuela.Rodríguez afirmó: «Le va a costar mucho a la administración Trump deshacerse de la responsabilidad que tiene, porque ya se han abierto procesos de investigación en el Congreso y en tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica», enfatizó desde el Palacio de Miraflores, refiriéndose a lo informado por Associated Press sobre recientes consultas hechas por miembros del Congreso de EEUU al Departamento de Estado sobre los planes de Goudreau.El periodista Joshua Goodman, de AP, publicó este jueves una carta firmada por los senadores Christopher Murphy, Tim Kaine y Tom Udall, dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al director nacional de inteligencia, Richard Grenell, pidiéndoles informar qué sabían sobre el intento de capturar a Nicolás Maduro. «La incursión fallida, liderada por dos ex boinas verdes, potencialmente viola las leyes estadounidenses y se opone al apoyo para el diálogo para poner fin al enfrentamiento de Venezuela«, dijo Goodman.Berry llegó a Colombia en enero y se unió a Luke Denman, otro de los mercenarios contratados, y fue recibido por Antonio José Sequea en Riohacha con el propósito de entrenar a los desertores terroristas en tres campamentos ubicados en la localidad Riohacha, en la costa norte, donde conoció al narcotraficante Elkin López, alias «doble rueda».También confirma que quien lideraba y tenía más conocimiento de la incursión en Venezuela era el terrorista Antonio Sequea Torres, quien coordinó la acción en Caracas con el narcotraficante José Alberto Socorro, alias «Pepero», facilitador de los vehículos y el arsenal de armamento en La Guaira.Rodríguez añadió que las investigaciones dejan claro el vínculo directo entre el presidente Iván Duque; narcotraficantes colombianos, la DEA (oficina antidrogas estadounidense) y sectores de la derecha venezolana con el entrenamiento a terroristas en Colombia.El vicepresidente sectorial Rodríguez consideró importante que los medios de comunicación norteamericanos indaguen en el hecho de cómo era posible que aviones partieran de EEUU o de Colombia y luego se dirigieran a Estados Unidos sin un conocimiento perfecto por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses, del Consejo de seguridad del Estado norteamericano o de la misma Casa Blanca.En todo caso recalcó que «esta investigación está en plena evolución y toda la verdad se va a saber. El testimonio de los terroristas capturados permiten cada vez más avanzar aceleradamente en una investigación que ya venía emprendiendo los organismos de inteligencia venezolana», remarcó.«Doble rueda»Este vínculo compromete a Juan Guaidó, Iván Simonovis y otros integrantes de la derecha con narcotraficantes colombianos como Elkin López, alias «doble rueda», dijo.López desarrollaba, en conjunto con el denominado clan de «Los Giraldo», una fuerte confrontación contra la banda criminal de «Los Urabeños» en la Costa Caribe por el control de la zona y el manejo del tráfico de estupefacientes y extorsiones, explicó Rodríguez. López Torres «es un narcotraficante, responsable de más de tres decenas de asesinatos en Colombia, es un descuartizador», señaló.Igualmente, presentó la entrevista hecha este miércoles por el periodista Fernando del Rincón a JJ. Rendón en CNN en Español, donde Rendón confirma que suscribió el contrato con Silvercorp.Este miércoles, el presidente Maduro presentó el primer testimonio del ex boina verde estadounidense, Luke Denman, quien afirmó que recibiría un pago entre 50 mil y 100 mil dólares para acometer la acción terrorista llamada «Operación Gedeón». «Se me contrató para llegar a Caracas, asegurar un aeropuerto y seguir el plan, mi misión era tomar un aeropuerto hasta que pudieran hacer un traslado seguro de Maduro hasta un avión hacia EEUU», aseguró Denman.