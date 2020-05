(VIDEOS) "El pueblo venezolano es de un valor extraordinario, no conoce el miedo"

05.05.20 - Este martes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello manifestó su agradecimiento al pueblo venezolano por su comportamiento ante los hechos impulsados por el sector opositor extremista que intentó una incursión marítima por Macuto, estado La Guaira.



En su programa especial 299.5, con El Mazo Dando, Cabello destacó que la extrema derecha, aseguró no "contaba con este pueblo" y expresó que "también quiero darles gracias en nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, a ese pueblo, de un valor extraordinario, no conoce el miedo".



Todo el mundo sabe que el gobierno de EEUU está detrás de este intento terrorista



Cabello cuestionó la posición del gobierno de los Estados Unidos y sus gobiernos aliados sobre la fallida incursión criminal de mercenarios a territorio nacional con la intención de ejecutar y un golpe de Estado.



"Donde está el secretario General de la Organización Naciones Unidas, Luis Almagro, el grupo eso que llaman de grupo de grima (Grupo de Lima) , se quedaron calladitos, el jefe de ellos habló hoy, luego de 48 horas . Si trataban de decir que ellos no tenían nada que ver les quedó muy mal. Señor presidente Trump. Lo que todo el mundo sabe es que el gobierno de EEUU está detrás de este intento terrorista contra nuestro país", dijo.



Señaló que luego de 48 horas Donald Trump salió diciendo "no lo he visto" cuando "en los Estados Unidos cada vez que llega un presidente el titular es: Vamos hablar del caso Venezuela. Y ahora habían pasado 48 horas y usted no se había enterado, suena como raro. Poco creible" dijo.



Los Estados Unidos y sus lacayos en el país son especialistas en decir yo no fui



Los alumnos del imperialismos son excepcionales para aprender a decir cuando los capturan en algo yo no fui, Juan Guaidó es extremadamente torpe al calificar esta acción paramilitar de una olla montada por gobierno con chavistas y luego salió pidiendo por los Derechos Humanos de los detenidos. "Dijo que era una olla y después un simulacro y luego salió abogando por los Derechos Humanos de los detenidos de la olla y del simulacro"



"Como fueron derrotados nadie asume responsabilidades"



"Da mucha tristeza que haya personas que digan que nacieron en Venezuela y se presten para estar al servicio de una fuerza extranjera de ocupación, en este caso el gobierno de Estados Unidos".



Cabello enfatizó que de haber logrado concretar esta operación en EEUU "hoy estarían diciendo lo logramos, pero como fue derrotada por nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestra policía y la unión cívico-militar, nadie asume responsabilidades. Han sido siempre así".



Iván Simonovis demostró su corbardía



"El prófugo de la justicia venezolana Iván Simonovis demostró su cobardía al decir que contaran con él.. pero por twitter.



"Lo que viene es imprescindible e indetenible" escribió el terrorista Simonovis en su cuenta twitter. Cabello denunció que Iván Simonovis conspiró con Antonio Sequea para desplazar a Cliver Alcalá y nombrar a Sequea como jefe de la operación terrorista.



Este pueblo merece un reconocimiento por sus acciones para defender la Patria



"La unión cívico militar funcionó perfectamente para prevenir que estos terroristas ingresaran a nuestro territorio a provocar hechos de violencia".



"Subestimaron a un pueblo y el pueblo, los más humildes, los pescadores, les dieron una lección", enfatizó.



Asimismo, Cabello señaló que los cuerpos de seguridad se mantienen en la búsqueda de cualquier elemento terrorista que no haya sido capturado para ponerlo a los ordenes de la justicia. "Haremos todo lo posible para capturarlos con vida porque valen más vivos que muertos. No los queremos muertos, los queremos vivos y declarando", resaltó.



La incursión terrorista deja al descubierto corrupción en filas de la oposición



El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se refirió a la reacción de los sectores de la oposición sobre a la fallida incursión criminal de mercenarios en territorio nacional que tenía la intención de asesinar a líderes políticos de la revolución y dejaba al descubierto que existen disputas en el seno de la oposición por dinero.



Citó un tuit de Juan Carlos Sosa Azpurua quien señaló que la disputa por un millón y medio de dólares fue la produjo esta invasión que catalogó de chimba.



"Las peleas entre ellos demuestran que las diferencias es por dinero. Ellos saben que Guaidó se robó los reales y se tiró de enemigo a Jordan Goudreau", dijo.



"Guaidó ya escogió embajada para dónde quiere irse"



Cabello, reveló los planes de asilarse en una embajada que tiene Juan Guaidó, ante las presiones que desde Estados Unidos han recaído tras el fracaso de la incursión mercenaria.



"Ya Juanito escogió la embajada para dónde quiere irse. Ya la escogió y es europea. Él sabe lo que yo estoy hablando. Ya y que mandó unas maletas ¿qué tendrán esas maletas?", indicó durante edición especial de su programa Con el Mazo Dando donde señaló que el autoproclamado "está enredadísimo con los gringos".



"No sé, vamos a ver qué pasa al final, seguro que terminamos protegiéndolos como a todos estos terroristas para que no les hagan daño, porque está enredadísimo con los gringos por no cumplirle ni una, y por haberlos robados, porque los robó, los estafó", señaló.

Cronología y antecedentes del golpe intentado por mercenarios en lanchas

Cabello presentó un análisis extenso de los antecedentes y la cronología del golpe de Estado intentado por paramilitares y mercenarios de la empresa estadounidense SilverCorp USA, el 3 y 4 de mayo de 2020, en el que son abatidos 6 de los mercenarios y otros son capturados. El golpe es dirigido por la empresa Silvercorp USA de Jordan Goudreau con apoyo de los gobiernos estadounidense y colombiano.

Programa Completo / Fuente Noticias 24

La cronología del golpe / Fuente Luigino Bracci Roa

Con información de "Con el Mazo Dando" / Luigino Bracci