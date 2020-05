(VIDEOS) Revelan que Guaidó firmó contrato para ejecutar un golpe de Estado aceptando pagar 212 millones de dólares a mercenarios

04.05.20 - Este domingo, la periodista venezolana Patricia Poleo publicó un documento firmado entre el diputado opositor Juan Guaidó y la contratista estadounidense SilverCorp USA, lo que sería el contrato de ejecución de las acciones terroristas iniciadas este domingo en contra del gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro. En el documento, difundido en la cuenta @FactoresdePoder en Twitter, se observan lo que parecen ser las firmas de Juan Guaidó, Juan José Rendón, el diputado Sergio Vergara de Voluntad Popular, y Jordan Goudreau, exmilitar de las fuerzas especiales estadounidenses y propietario de la empresa Silvercorp USA. El contrato es por 212 millones 900 mil dólares, con un primer pago de 50 millones de dólares, tomando como garantías el petróleo venezolano.



«Aquí se demuestra que si existía un contrato firmado por Juan Guaido, J.J. Rendon y Sergio Vergara con un contratista para salir militarmente de Maduro. Juan Guaidó no cumplió», escribió Poleo en su cuenta Twitter, publicando una de las páginas del documento. La periodista es una férrea opositora al gobierno de Maduro, pero también es muy crítica con Juan Guaidó.



Poleo señala que Goudreau, con experiencia en las invasiones a Irak y Afganistán, firmó este contrato con Guaidó para desarrollar la llamada «Operación Gedeón», cuyo objetivo es dar un golpe de Estado para deponer al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, y realizar asesinatos selectivos de algunos de sus miembros.



La fuente de los documentos fue el propio Goudreau, quien fue entrevistado por Poleo este domingo para su canal de Youtube «Factores de Poder». Allí el exsoldado afirmó que sí hubo un contrato, que él lo ha cumplido y ha recibido financiamiento de Colombia, pero que fue violado por los demás firmantes. En la entrevista mostró varias páginas del contrato, todas ellas con lo que parecen ser las firmas de Guaidó, de Goudreau, de J.J.Rendón y de Vergara. Según el contratista, el contrato tiene más de 70 páginas y tardó más de un mes para escribirse, entre él y el abogado de Juan José Rendón. Sólo se difundieron 6 páginas de una parte del contrato, llamada «Acuerdo general de servicios».





Explicó Goudreau en la entrevista que el contrato es para ejecutar «una operación para sacar a Maduro del poder», que lo firmado con Guaidó es un contrato de «servicios generales para la liberación del país» y que su trabajo principal es el de estrategia. Dice que se sorprendió por el arresto de Clíver Alcalá porque era una parte fundamental del plan y que lo ocurrido este domingo en La Guaira fue parte de la operación. También afirmó que hay otras células en todo el país por activarse. En la entrevista compartieron imágenes de miembros de Silvercorp USA impartiendo instrucciones a paramilitares.El contrato tiene fecha de firma de octubre de 2019, y una duración mínima de 495 días.Goudreau dice que «él no es un mercenario» y afirma que no se le ha pagado ni un centavo. Dice que tiene a «sesenta hombres» viviendo en un cementerio por seis semanas en la frontera entre Venezuela y Colombia. «Ellos (la gente de Guaidó) nos dañaron más de lo que nos ayudaron; ellos tienen acceso a millones de dólares, creo que les acaban de dar 90 millones de dólares, 9 millones fueron para defensa».Afirmó que, tras firmarse el contrato, tenían 5 días para pagarle el retainer o pago por adelantado del contrato, de 1,5 millones de dólares, pero no se lo pagaron.Sin embargo, en una de las páginas del contrato, se afirma que «la Administración acuerda en pagar al Proveedor de Servicios un monto mínimo de dinero para cumplir este acuerdo, que es de 212.900.000 dólares durante la duración del término. El monto necesario para cumplir la primera parte de los servicios del Proveedor de Servicios (Servicorp) es de 50 millones de dólares. Todo el dinero estará respaldado y garantizado con barriles de petróleo venezolanos».Goudreau también suministró videos de la conversación con Guaidó en la que se realizó la firma del contrato, que fueron publicados en la cuenta Twitter de Factores de Poder (parte 1 y parte 2). En ambos se escucha la voz de Juan Guaidó vía telefónica.Goudreau creó la empresa Silvercorp USA en Florida, Estados Unidos, con el fin de organizar «equipos de seguridad internacional» en más de 50 países, con asesores, exdiplomáticos y directores de corporaciones multinacionales. Con ese perfil, Silvercorp se encargó de la seguridad del concierto «Venezuela Aid Live» en apoyo a Guaidó organizado por el multimillonario Richard Branson en Cúcuta en 2019.El 1 de mayo, la agencia de noticias Associated Press publicó un reportaje precisando el vínculo de Goudreau con el oficial desertor Clíver Alcalá Cordones, cabecilla de otros soldados venezolanos desertores de bajo rango, que fueron entrenados en Colombia.Como se recordará, el pasado 23 de marzo, la policía de tránsito de Colombia decomisó un arsenal de armas en una carretera de ese país. El 25 de marzo, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que las armas iban dirigidas a campamentos de terroristas en Ríohacha, que entrenaban, con conocimiento del gobierno colombiano, para intentar una incursión paramilitar contra Venezuela y liderar acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Rodríguez denunció que el exmilitar venezolano Clíver Alcalá era uno de los organizadores de los campamentos.El 26 de marzo, Clíver Alcalá admitió en una entrevista telefónica a un medio privado de Colombia que el plan era cierto y que sí era el organizador de un golpe contra Maduro. Informó que había firmado un contrato con Guaidó, asesores estadounidenses y Juan José Rendón, y lo acusó de haberlo violado. En ese entonces, Guaidó negó la versión y manifestó no conocer a Alcalá.

Contradicciones Guaidó-Goudreau



Este domingo, Guaidó dijo a través de su cuenta Twitter que lo ocurrido en La Guaira, donde fueron neutralizados terroristas que intentaron ingresar a país por la costa, fue un montaje del gobierno. «Es evidente que lo ocurrido en Vargas es una nueva olla de la dictadura», afirmó.



Pocos minutos después, se difundió un video en redes sociales en el que Goudreau, junto a Javier Nieto Quintero, excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana y prófugo de la justicia, afirmaron que los eventos de este domingo son reales y que ellos están detrás de los mismos.



Aseguran que sus «fuerzas especiales» han sido activadas en el sur, este y oeste de Venezuela y que los hombres se mantienen «peleando», e instan a militares venezolanos a unirse.





