"EEUU ya no confía en el autoproclamado presidente Juan Guaidó"

23.04.20 - EEUU dejó de fiarse del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y por ello no fue el opositor quien anunció el plan de Washington de crear un "gobierno de transición" en el país sudamericano, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.



"El propio hecho de que ese plan de una transición democrática fue anunciado por el secretario de Estado de EEUU y no el llamado presidente encargado de Venezuela, Guaidó, evidencia que EEUU ya no se fía de su designado", indicó.



La diplomática rusa reiteró que solo los propios venezolanos pueden decidir su futuro mediante un diálogo sin intervención externa ni condiciones previas.



Imponer a un pueblo su política "jamás ha contribuido a generar la confianza", subrayó Zajárova.



El 31 de marzo el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció un plan de transición política para Venezuela, que consiste en establecer un Gobierno interino colegiado que conduciría al país hacia unas elecciones generales en un plazo de entre seis y 12 meses.



El plan de Washington prevé la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y el nombramiento parlamentario de nuevos miembros de los poderes judicial y electoral, a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones estadounidenses contra ese país latinoamericano.



El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó el plan, calificándolo de una "pseudopropuesta intervencionista".



Venezuela enfrenta una crisis política desde principios de 2019, cuando el opositor Guaidó se autoproclamó presidente interino en un intento por expulsar al presidente Maduro del poder.



Varios países occidentales liderados por EEUU reconocen a Guaidó, mientras que China, Rusia, Turquía y otros Estados continúan respaldando al presidente Maduro, quien tildó la autoproclamación de Guaidó de un intento de golpe de Estado y al propio opositor de un títere de EEUU.