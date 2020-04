Sobre los recientes Incendios forestalesen Caracas: "de verdad perdónenme, pero yo no creo en casualidades"

Diosdado Cabello Rondón.

15.04.20 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello señaló que no cree en las casualidades «de verdad perdónenme, pero yo no creo en casualidades, la oposición no descansa», al referirse a la serie de incendios que se han registrado recientemente en Caracas. Informó el portal NoticiasMundo24.



En este sentido, Cabello enfatizó que el sector opositor "son capaces de hacerse daño a ellos mismos, yo leí casos de personas que no hallaban como respirar en algunos sectores de Caracas, por la cantidad de humo que había", aseveró.



Sobre este particular el director general de Protección Civil, Randy Rodríguez, informó que se registraron más de 50 incendios en el Área Metropolitana de Caracas.



En el estado Miranda se contabilizaron alrededor de 37 incendios forestales y de estructuras; mientras que en Caracas se registraron 15.



Asimismo, indicó que muchos de los incendios parecen provocados porque la cantidad registrada no se compara con la cifra de años anteriores.



"Hay muchos incendios en sectores de la ciudad donde no se propicia la generación espontánea del mismo, por lo que parecieran que son provocados por la mano del hombre", manifestó.