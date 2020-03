(VIDEO) Presidente Maduro invita a sectores opositores a Mesa de Diálogo para la Salud ante coronavirus

25.03.20 - “Yo, Nicolás Maduro Moros, como ciudadano de este país, estoy listo para hablar con toda la oposición, con parte de ella, con quien quiera hablar, para llegar a acuerdos e implementar acuerdos que favorezcan y protejan a nuestro pueblo por encima de la sectarismo, la politiquería y los orgullos. Estoy listo”, expresó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro.De esta manera, el Jefe de Estado lanzó el reto a la derecha nacional a abandonar el sectarismo y la conspiración, y sumarse a las gestiones gubernamentales para afianzar las medidas preventivas contra la pandemia global y preservar la salud pública de cada uno de los venezolanos, venezolanas y quienes residan en el territorio nacional.Mediante un contacto telefónico con el programa Con el Mazo Dando, donde conversaban el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el Jefe de Estado pidió a la Conferencia Episcopal y al Cardenal de Venezuela, gestionar la habilitación de la Nunciatura Apostólica como sede de esa Mesa de Diálogo especial en tiempos de pandemia.Invitó a Henrique Capriles Radonski, Henry Ramos Allup, Manuel Rosales y a quienes quieran sumarse, a la mesa para preservar la salud de los venezolanos.“Si ustedes no me reconocen como presidente no me importa, lo que me importa es que reconozcan la necesidad de proteger al pueblo y cesen la conspiradera y se levanten las sanciones contra los venezolanos”, retó.