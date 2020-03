(VIDEO) Roy Chaderton: No sé porqué la derecha celebra en la plaza Alfredo Sadel todos sus fracasos

11.03.20 - Para el exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton Matos, la demostración del nuevo fracaso en la convocatoria de la derecha de la marcha de Juan Guaido de este martes 10 de marzo, fue que terminaron en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas.



“No sé porqué la derecha celebra en la plaza que lleva el nombre de Alfredo Sadel todos sus fracasos”, sentenció el diplomático de carrera durante una entrevista en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión (VTV).



“Yo creo que al señor Guaido (sic) le vendría bien la palabra desconvocatoria, porque ayer hubo un pánico lento, la gente comenzó a abandonarlo lentamente y a tratar de ofender la memoria de Alfredo Sadel”, añadió, al analizar la nueva derrota del autoproclamado, quien no pudo hacer realidad las amenazas de violencia que había propagado.



“Guaido porque anda ido”, respondió sobre el nombre que utiliza para referirse al autoproclamado fracasado.



Aprovechó para aconsejar a los pocos seguidores de Guaido “a zapatear para otro lado y abandonar las filas de una derecha ridícula que no sabe para dónde va, y engrosar a la Revolución Bolivariana para trabajar por Venezuela”.



Lamentó que los conocidos que tiene en la oposición callen ante los abusos de los radicales autoproclamados, y le entristece que algunos de ellos lo ataquen por su posición revolucionaria.



Aprovechó el espacio para saludar a las familias de muchos amigos que fallecieron en estos últimos tiempos y de los cuales no ha podido despedirse como quisiera, ya que ante los ataques que ha recibido cuando se ha hecho presente en los servicios religiosos, optó por dejar de ir a los sepelios. “Me he abstenido a ir a funerales porque aparece un loco o una loca, pretendiendo agredirlo a uno”, explicó.



“Yo estoy con el chavismo, de este lado, del ejercicio de la revolución, del poder revolucionario, cada uno dentro de su espacio y límites”, comentó sobre su posición de vida ante los tiempos que vive la Venezuela actual.



Y hablando de límites, la vinculación del autoproclamado con las agresiones del régimen imperial norteamericano y las recientes amenazas de bloqueo naval contra Venezuela, el excanciller fue categórico:



“Los gringos sí tienen límites y sus límites están por estos lados y aquí se van a estrellar”, dijo con una metáfora que describe las costas y territorio soberano de la República Bolivariana de Venezuela.