Mostrarán pruebas del ataque que incendió máquinas de votación en galpón del CNE en Mariche

10.03.20 - La investigación sobre el incendio del galpón que destruyó las máquinas de votación ha concluido y las pruebas del ataque terrorista serán ofrecidas a la opinión nacional y mundial en rueda de prensa este miércoles, informó el Presidente venezolano, Nicolás Maduro. “El dictamen forense está listo y he dado órdenes al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que dé una rueda de prensa y muestre las evidencias del ataque terrorista y sabotaje para quemar las máquinas electorales”, explicó durante el acto en el que celebró el Día Nacional de los Médicos y Médicas de la Patria.



Sobre las máquinas automatizadas que la derecha incineró con la vana pretensión de que no hubiera elecciones parlamentarias, el Jefe de Estado fue contundente: “Las quemaron todas, entonces compraremos nuevas máquinas y habrá elecciones. Nada ni nada nos podrá detener ni con terrorismo ni sanciones. No van a detener las elecciones parlamentarias, así de sencillo!”.



“Nada podrá detener, como dijo la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el proceso electoral”, finalizó el presidente Maduro.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 370 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)