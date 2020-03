(VIDEO) Freddy Bernal sobre Guaidó: "No le vamos a meter preso todavía...ya quisiera él"

06-03-20.- El dirigente del Psuv y Protector del Estado Táchira, Freddy Bernal aseguró este jueves que Juan Guaidó desea que lo metan preso para tener la importancia que no ha generado pese a tener el apoyo de EEUU.



"Él quisiera que lo metieran preso. Que lo agredieran ¿para qué? para tener la importancia que no ha podido levantar a pesar que se ha robado más de 30 mil millones de dólares del pueblo de Venezuela", indicó Bernal a la prensa.



"A pesar de tener el apoyo directo de Donald Trump, del Comando Sur, de 54 países, incluido Iván Duque. A pesar de esto, este payaso, inepto y traidor a la patria, no ha logrado nada en Venezuela. No te vamos a meter preso todavía".



Sobre cuándo apresarlo, dijo que "eso es una decisión soberana del pueblo de Venezuela. Nosotros no nos vamos a guiar por lo que digan las opiniones externas"..."como decía el gran filósofo Mario Moreno Cantinflas, yo sé y lo ignoro", añadió.