Diosdado Cabello tilda de falso positivo supuesto ataque a Guaidó

02.03.20 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó omo un falso positivo el supuesto ataque contra el opositor Juan Guaidó, durante un recorrido que realizó en el estado Lara (oeste).



"Queremos alertar por los falsos positivos, es importante que nuestro país sepa en qué anda esta derecha (…) ellos son expertos, eso no es nuevo en montar falso positivo, en hacerle creer al mundo que una cosa está pasando", expresó Cabello en rueda de prensa en Caracas.



El sábado pasado, Guaidó aseguró que fue atacado por grupos de personas vinculadas al Gobierno, quienes supuestamente habrían disparado contra su camioneta; al tiempo que también fuera apuntado por varios de esos ciudadanos.



En ese sentido, Cabello desestimó la información publicada por los medios sobre el presunto ataque a Guaidó.



"¿Dónde estaba la seguridad?, ¿dónde estaban los 800 fotógrafos que normalmente cargan con ellos?, ¿qué pasó ese día?, ¿dónde está la gente que los acompaña? (…) nosotros no podemos seguir ingenuos con estas cosas, el objetivo de ellos está muy claro, crear falsas informaciones para el mundo", sostuvo.



El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido manifestó que el Gobierno no tiene ningún interés en atacar al diputado opositor.



El domingo, el Grupo de Lima condenó el presunto ataque a Guaidó, y lo calificó como una violación de los derechos humanos.



La crisis política de Venezuela se agravó en enero de 2019 cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado del país.



Varios países occidentales liderados por EEUU reconocen a Guaidó, mientras que China, Rusia, Turquía y otros estados continúan respaldando al presidente Nicolás Maduro.