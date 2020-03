Expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica: "Juan Guaidó es un presidente decorativo”

El expresidente de Uruguay José Mujica Credito: Web

01.03.20 - Se ha convertido en una suerte de gurú que habla sobre la política venezolana, latinoamericana y mundial. José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay y hoy senador en su país, se ha distanciado de Nicolás Maduro, pero también de las políticas en su contra. En una entrevista concedida a finales de febrero al medio eldiario.es, Mujica compartió sus opiniones acerca de Juan Guaidó y la crisis venezolana.



Sobre las sanciones: “Yo tengo mis discrepancias, pero jamás puedo acompañar la política de sanciones económicas, porque ya tenemos experiencia. Le pasó a España en la época de Franco y quien sufrió fue el pueblo español, que pasó hambre y todo lo demás. La humanidad debe desterrar las sanciones económicas a un país porque no lo pagan los Gobiernos, lo pagan los pueblos, que no tienen responsabilidad”.



Sobre Juan Guaidó: “Guaidó está haciendo turismo internacional. Tiene mucho apoyo internacional, pero tiene un problema de gallo enano. En Venezuela es un presidente decorativo, es todo un papelón”.



Sobre las soluciones para el conflicto venezolano: “Yo no veo otro camino que una buena negociación o algo por el estilo, pero a los gritos y al ataque, no. El problema es encontrar una salida para que el pueblo venezolano no siga sufriendo, eso es lo primero y no lo otro”.



“La ceguera de la política internacional no es proclive a solucionar problemas difíciles, quiere solucionar con imposiciones los problemas difíciles. Los grandes conflictos tienen siempre dos vías: o se arreglan militarmente,porque uno de los bandos queda derrotado, o el otro camino es una negociación política”.



Sobre la economía venezolana: “Hay una terquedad, dos bandos que están atrincherados, pero se está conformando una economía paralela a medida que pasa el tiempo. Teóricamente, en Venezuela deberían estar todos muertos de hambre y no, están mejor hoy que hace un año, porque se van generando mecanismos por aquí y por allá”.



Sobre los chavismos: “Debe haber una negociación política porque en el largo plazo no hay un chavismo, hay varios chavismos. Y mire lo que le voy a decir, con el paso de los años, el chavismo en Venezuela puede desembocar en algo parecido al peronismo en Argentina, que es un híbrido entre política y religión, con hondas raíces populares. Lo peor que hay en la alta política, es no aceptar la existencia de realidades con las cuales hay que lidiar. Hay tantos chavistas, o más, fuera del Gobierno que los que hay en el Gobierno”.



Sobre la revolución: “También nosotros cambiamos, nos insertamos en un mundo con determinadas reglas, soportamos, nos dimos cuenta de que no íbamos a hacer ninguna revolución pero que teníamos que seguir luchando porque sobraban injusticias. Yo no le puedo plantear a la gente común del pueblo un mundo utópico cuando me van a decir: “Mirá, mañana tengo que pagar la luz”. Hay que atender los problemas que tiene la gente y eso por un lado nos mediatiza, pero también nos humaniza. Estamos en esto”.



