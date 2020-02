Guaidó niega que haya usado un nombre falso y dice que Maduro no tiene "las esféricas" para apresarlo

Juan Guaidó Credito: Web

15-02-20.- El diputado Juan Guaidó afirmó este sábado que al presidente Nicolás Maduro le faltan "las esféricas" para ordenar su detención, y que sus comentarios ayer acerca de los tribunales, no es más que una excusa, al evidenciar que existe un conflicto interno de "qué pasaría si".



"Los tribunales están tomados. Él trata de hacer bien para no asumir que no tiene las esféricas (cojones) para mandarme a detener y que hay un conflicto interno de que pasaría si. Pudieron hacerlo de diferentes formas. Yo entré por Maiquetía, pudieron hacerlo ahí, pero son tan cobardes que se llevaron a un familiar, sin respetar cualquier código. Esto es primitivismo. El dictador no tiene las esféricas. Ya tiene un año con el mismo cuento y es lamentable que la intención sea arrastrarnos a todos a un desastre", señaló.



Ayer, Nicolás Maduro dijo que Guaidó no ha ido preso porque se estaba esperando la orden de aprehensión que emane del tribunal. "El momento no ha llegado, pero llegará", expresó el mandatario socialista.



Esto luego de que quien fue ratificado como presidente de la AN en una sesión en la sede del diario El Nacional, arribara a Venezuela de una gira internacional y que más reciente tuvo pie en Estados Unidos, donde el opositor se reunió con el presidente de EEUU, Donald Trump.



"Desprecio a Portugal"



Asimismo, se refirió a la detención de su tío, Juan José Márquez, y la acusación del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a la aerolínea TAP Portugal, de que el familiar del opositor traía consigo "explosivos prohibidos".



"La respuesta la dio TAP y el canciller portugués. Es imposible colocar material explosivo en una línea comercial europea. Y más allá, cuando viaja a un jefe de Estado, hay reglas adicionales, implantadas todas con rigor", señaló.



Y refirió que la "dictadura" quedó en ridículo nuevamente con "este tipo de siembra de evidencia", lo que calificó como un "desprecio de la dictadura a la verdad, a Europa, a Portugal, a las líneas aéreas comerciales, a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)".



"Es un desprecio absoluto al raciocinio. Y ya está solicitada la investigación, hay evidencias claras, de abordaje, de control de seguridad. Nuevamente lo grave es que, llevados por la soberbia de una persona, incurren en estas agresiones contra otros países", recalcó.



No obstante, aseveró que "tenemos el honor de agradecer y decirles a Portugal y la UE que vamos a tener las mejores relaciones con las aerolíneas".



En tanto, negó que haya usado un nombre falso. "Usé mi nombre, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez". indicó.



Delcy Rodríguez en España



Durante una rueda de prensa donde ofreció un balance de su gira, Guaidó hizo mención a la polémica en España, donde acusan al ministerio de Transportes, José Luis Ábalos de haber dejado entrar a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, a espacio Schengen, pese a sus sanciones.



Dijo que a ninguno de los funcionarios del Gobierno lo quieren fuera del país. Y metaforizó a la administración chavista con una bolsa con desechos de las mascotas con las cuales nadie se fotografía.



Señaló que "no pueden bajarse en un aeropuerto porque dan asco. No los quieren ni ver. En ningún lado. Mientras nosotros estamos abrazando a nuestra diáspora con la esperanza cierta de que van a regresar".



"Es lamentable. No puedo creer que el entorno del dictador no se dé cuenta. No puede ser que sean tan salvajes y primitivos. Todo ese entorno del dictador tiene sus hijos afuera. No puede ser que sean tan miserables que prefieran que se vayan sus hijos que una persona dar garantías y elecciones, que una persona prefiera ser la bolsita y no ofrecer garantías", expresó Guaidó.



Y ese sentido, asintió que una transición en Venezuela "es inevitable", y que en el exterior, el gobierno madurista es "incapaz de vender una falsa normalidad".



"Tenemos que avanzar en la construcción de nuestro derecho, ténganlo claro, es inevitable una transición en Venezuela, no pueden vender una falsa normalidad", precisó.



Acciones en los próximos días



Guaidó también anunció que en los próximos días habrá acciones en conjunto, precisamente señaló los días martes y jueves, donde destacará el "cerco al financiamiento de la dictadura".



"Una agenda muy especifica que iremos revelando una a una para evitar que la dictadura la bloquee", dijo Guaidó.



Esto además de jornadas de protesta. "Le pido al pueblo de Venezuela que cada quien asuma su responsabilidad con movilización y en los próximos días estaremos anunciando la agenda de actividades, protesta y movilización porque estamos llegando a la cancha y vamos a jugar, vamos a protestar, vamos a exigir, cada sector, cada gremio. exigiendo, reclamando".



"No vinimos a jugar carritos, como siempre, vinimos a hacer el trabajo, a echar el resto y nos vamos a empelar a fondo en la cancha, escalar la presión hasta donde sea necesario siempre con la Constitución, la agresión, saben ustedes donde está, cuando secuestraron hace años a Requesens, o mandaron al exilio a diputado, pensaron que nos iban a destruir y aquí estamos, se los he dicho varias veces, no es través de agresiones, cada vez más firmes y determinamos. Estamos aquí y vamos a jugar", insistió.



En tanto, pidió confianza a los venezolanos, al asegurar que han aguantado las críticas "porque me corresponde como servidor público, porque todo corresponde a las estrategias".



"Me pidieron perdón"



En su rueda de prensa, Guaidó también se refirió a los supuestos trabajadores de Conviasa que lo agredieron en Maiquetía y afirmó que el miércoles, "la mitad de los que estaban allí", lo llamaron para pedirle perdón, "que se nos fue de las manos".



"La mitad de los que estuvieron el martes me llamaron al día siguiente para pedir perdón, y van a tener que correr con las consecuencias porque así empiezan esos procesos, "se les va de las manos", es responsabilidad de la FANB no dejar actuar a estos grupos porque es agresión", precisó.



De igual forma, criticó que hasta ayer estuvieron detenidos los conductores de los autobuses donde se desplazaron los diputados a La Guaira el martes, y que lo mismo ocurrió, dice, con quienes pusieron las sillas en la Plaza Bolívar de Chacao, donde ofreció la rueda de prensa tras su llegada a Caracas.



"A la dictadura le amenazan sillas, le amenaza un sonido y no cuentan con más nada", insistió.



"Los voy a convocar a la calle, a ejercer nuestros derechos, les pido que en conjunto vayamos a ejercer nuestros derechos, le pido unidad a todos, tenemos las herramientas para generar la transición ordenada que nos lleve a elecciones, pero debemos estar firmes y determinados", clamó el diputado.



Unfake election



Por otra parte, Guaidó, al ser consultado sobre unas elecciones que deriven de la mesa de diálogo nacional donde participa el Gobierno socialista y otros partidos minoritarios de oposición, señaló que ningún aliado internacional aceptaría una "unfake election".



"Lo dijo (Emmanuel) Macron, la UE, fue muy claro, por eso la lucha es evitar el falso dilema. Nosotros luchamos por elecciones libres, que significan condiciones", aseveró.



Y exclamó que: "Solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones, pero cualquier farsa, no lo vamos a hacer. Ni nosotros ni el mundo se va a aproximar a nada que no tenga condiciones para aproximarse a una solución".



En tanto, aseguró que Nicolás Maduro es la "sanción venezolana" porque "destruyó el bolívar, el salario, PDVSA, la producción petrolera y son tan contradictorios que usan la moneda de EEUU y acusan de Estados Unidos de las sanciones. Es contradictorio, porque es mentira, es un torpe, es un débil", cargó contra el socialista.



"Es tan torpe que no controla la moneda local que tuvo que reconocer de manera extraoficial otros métodos de pago. La única sanción es la dictadura, el mal modelo, lo otros son acciones de presión diplomática y a buitres de la guerra que se quieren aprovechar de la situación, lo cual no vamos a permitir y el martes tomaremos acción conjunta", insistió.



Aída Merlano



Juan Guaidó también hizo mención a la excongresista prófuga de la justicia colombiana, Aída Merlano y la petición de extradición que le hizo el Gobierno de Colombia. Aseguró que la administración socialista utilizará la situación como un aparato propagandístico.



"Tenga la seguridad el presidente Duque que tomaremos la medidas necesarias con Interpol y otros funcionarios aliados a la Constitución para lograr en su momento hacerlo. Es como tienen los disidentes de las FARC. Los tienen en Venezuela, no en la máscara de la cárcel (...) es evidente la utilización propagandista que le va a dar la dictadura a este caos y haremos todo lo posible para ayudar a nuestro país hermano. Esto de tener concesiones con una dictadura, sería avalar el mal y Colombia ha sido quien ha visto la consecuencia de esta. 1.6 millones de migrantes venezolanos, por lo que celebro la coherencia de Colombia", señaló.

