(VIDEO) Un eurodiputado irlandés fue reprendido por llamar a Juan Guaidó "come mi****"

13 Feb. 2020 - Un eurodiputado irlandés ha sido reprendido por llamar al líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, un «comemierda no electo» (unelected gobshite).Mick Wallace, un miembro independiente que fue elegido por primera vez en 2019, dijo que el reconocimiento de Juan Guaido como ‘presidente interino’ por parte de los países de la UE fue «una vergüenza absoluta» y «una desgracia por parte de los Estados miembros de Europa».Wallace habló en una reunión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la crisis venezolana.El presidente de la reunión, Rainer Wieland, cortó rápidamente el micrófono del Sr. Wallace y dijo: «Usaste la palabra» gobshite » (comemierda), señor y yo te reprendería por eso».Maduro, un populista de izquierda, ganó las elecciones de 2018, pero organismos como la UE, la Organización de los Estados Americanos y los Estados Unidos han destacado las irregularidades y dijeron que la elección no fue libre y justa.Guaido fue propuesto por la asamblea nacional controlada por la oposición como presidente en funciones hasta que se pudieran celebrar nuevas elecciones, y fue reconocido por alrededor de 60 países en su mayoría occidentales aliados a los Estados Unidos.Otro hecho que dificulta los planes de EEUU y de Guaidó es que fue destituido como presidente de la Asamblea Nacional por la mayoría de los diputados de su propio partido y de otras organizaciones políticas de oposición y los diputados del Bloque de la Patria el 5 de Enero, cuando fue renovada la Junta Directiva del Poder Legislativo. Actualmente, el diputado Luis Parra, del partido Primero Justicia, es el Presidente de la Asamblea NacionalEl gobierno de Maduro lo acusó de ser el mascarón de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, en particular señalando un levantamiento militar fallido por parte de sus partidarios en el ejército en abril de 2019.A pesar del parcial reconocimiento internacional para el candidato de la asamblea, Nicolás Maduro es el jefe de Estado y dirige, con el gabinete bolivariano, todos los entes y políticas públicas de la nación venezolana, a partir de principios de 2020.F/ con información traducida de The Independent