(AUDIO) Cabello sobre regreso de Guaidó: "No va a pasar nada, a él se lo comerá vivo su propia gente … es la nada"

10-02-20.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, repudió las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó a la Aerolínea Conviasa, y aseguró que Washington continuará con la presión internacional contra el país, reportó Unión Radio.

«Lo de las sanciones de Conviasa se suman a las sanciones de Pdvsa, sistema financiero, sistema alimentario, de medicinas y agrícola. Es una agresión permanente a nuestro país», dijo.

Al ser preguntado por el retorno del diputado, Juan Guaidó, al país, el dirigente político reiteró que no ocurrirá nada y que el parlamentario continuará con su mismo mantra.

«Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. No va a pasar nada, a él se lo comerá vivo su propia gente (…) Guaidó es la nada, no puede generar otra cosa que no sea la nada», expresó.

