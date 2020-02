Diputado Saúl Ortega: reuniones de Guaidó en EEUU son una vergüenza para Venezuela

Diputado Saúl Ortega

7 Feb. 2020 - Las reuniones que sostuvo el opositor Juan Guaidó con el presidente de EEUU, Donald Trump, y con el secretario de Estado Mike Pompeo son una vergüenza para Venezuela debido a que tienen como propósito vender a esa nación sudamericana, dijo a Sputnik el diputado Saúl Ortega.



"Esas son reuniones de la vergüenza, porque se va a vender su patria y lo hace con el mayor desparpajo, lo que merece es el repudio nacional, y las sanciones para una conducta tan pueril como la de este sujeto, que no puede llamarse venezolano", expresó Ortega.



Guaidó inició el pasado 19 de enero una gira que lo llevó a Colombia, Europa y EEUU, tras salir de forma clandestina del territorio venezolano.



El 5 de febrero fue recibido en la Casa Blanca por Trump, quien un día antes durante su discurso del Estado de la Unión en el Congreso, reiteró su respaldo a Guaidó y se refirió a él como al "presidente único y legítimo" de Venezuela.



Mientras, el opositor Guaidó sostuvo un encuentro con Pompeo, donde acordaron ejercer "más presión", al Gobierno de Nicolás Maduro.



En ese sentido, Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), calificó las alianzas de Guaidó como un acto "criminal" contra ese país caribeño.



"Él (Guaidó) se siente orgulloso de lo que está haciendo, que es asociarse para delinquir, para comerte fechorías contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, porque esas reuniones no le traen nada bueno al pueblo de Venezuela, sino penuria e incomodidades, es un acto criminal contra el pueblo de Venezuela", expuso.



Por su parte, el presidente Maduro afirmó el miércoles que Trump no podrá con su país.



"Donald Trump habló de aplastar y quebrar a Venezuela ¿Aplastar a un país que es la cuna de los libertadores de América? Jamás, a Venezuela no la aplasta nadie. Con trabajo y constancia seguirá su camino a la prosperidad, a la felicidad", indicó el Jefe de Estado en cadena de radio y televisión.



En tanto, el diputado manifestó que EEUU usa a Guaidó para arremeter e impulsar sus planes de colonizar a esa nación sudamericana.



"Ese (Guaidó) es un pobre hombre que lo están utilizando para los planes y las aspiraciones que tiene el imperialismo de colonizar a Venezuela, para eso es que se presta ese infeliz (…) El pueblo de Venezuela, su Gobierno, no le temen a nada ni a nadie, lo que tenemos que estar es alerta, porque conocemos el talante criminal de esta asociación para delinquir que se ha creado en torno a Trump", sostuvo.



Guaidó también se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, con quien conversó sobre las soluciones para la "crisis de Venezuela".



La crisis política se agravó en enero de 2019 cuando Guaidó se autoproclamó presidente interino del país.



Varios países occidentales liderados por EEUU reconocen a Guaidó, mientras que China, Rusia, Turquía y otros estados continúan respaldando a Nicolás Maduro.

