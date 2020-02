(VIDEO) Trump y Guaidó: Caraqueños creen que las soluciones deben venir de los venezolanos

7 Feb. 2020 - La polémica reunión en la Casa Blanca divide a la población ya que unos aprueban, otros rechazan; pero coinciden al afirmar que las soluciones a las crisis venezolanas dependen de los habitantesEl tan anhelado y criticado encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no crea grandes expectativas en los caraqueños, pues consideran que las acciones para mejorar el país deben venir de lo interno.Las apreciaciones sobre la reunión en la Casa Blanca divide a la población ya que unos aprueban, otros rechazan; pero coinciden al afirmar que las soluciones a las crisis venezolanas dependen de los habitantes.Wilson Gutiérrez aseguró que este encuentro trae impresiones positivas pues demuestra la intención de gobiernos extranjeros de invertir en Venezuela, aunque todas las acciones no pueden venir de terceros.Otros afirman que los problemas políticos del país son muy complejos y requieren la voluntad de sacar adelante al país.Los adeptos al Gobierno de Nicolás Maduro señalan que Donald Trump solo ha traído malas condiciones para los venezolanos como el bloqueo que impide el acceso de las medicinas.