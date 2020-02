Diosdado Cabello: El apoyo del presidente de EEUU a Guaidó irá en su contra

Credito: PL

6 Feb. 2020 - El apoyo brindado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al diputado opositor Juan Guaidó redundará en su contra, aseguró hoy el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.



'Trump pone sus apuestas en un fracasado, en un inepto', afirmó Cabello durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando.



En tal sentido, refirió que el recibimiento del extitular de la Asamblea Nacional de Venezuela ?en desacato- en la Casa Blanca (sede del gobierno estadounidense) por el mandatario norteamericano fue forzado por la votación de este miércoles.



Detalló al respecto que el Senado de Estados Unidos absolvió a Trump de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el ámbito del juicio político que se adelantó en su contra.



La instancia controlada por los republicanos (partido de Trump), consideró con 52 votos a favor y 48 en contra, que el presidente norteamericano no es culpable de abusar en sus poderes, como lo había estipulado la Cámara de Representantes.



Por tal motivo, Cabello calificó el encuentro entre Guaidó y Trump como 'un parapeto mal hecho', pues no parecía una reunión de dos presidentes, por la ausencia de las banderas de ambos países.



De acuerdo con el primer vicepresidente del PSUV, la falta de esos detalles protocolares evidencia que ni ellos mismos se creen la patraña del gobierno ficticio.



La víspera, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense contra la nación bolivariana, durante el discurso del Estado de la Unión, pronunciado este martes.



'Trump habló de aplastar a Venezuela ¿Aplastar a un país que es la cuna de los libertadores de América? áJamás! A Venezuela no la aplasta nadie, Venezuela seguirá su camino a la prosperidad, así será el transcurso de este año y los que están por venir, en paz, libertad y con dignidad', aseguró Maduro.



Desde el Palacio de Miraflores el mandatario calificó de locura las políticas impuestas por el inquilino de la Casa Blanca contra el país sudamericano, al aplicar medidas que le asestan una notable derrota.

