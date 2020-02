(AUDIO) Iris Varela: Delitos cometidos por Juan Guaidó ameritan un castigo ejemplar

* Escuche aquí el audio



4 Feb. 2020 - La ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró este lunes que los delitos cometidos por Juan Guaidó y quienes lo acompañan, ameritan un castigo ejemplar.



La información la dio a conocer Varela durante una entrevista en el programa Café En La Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión, donde propuso que el diputado pague la pena máxima o una mayor de cárcel por pedir sanciones contra la Patria.



"No basta la pena máxima que son 30 años de cárcel para una persona que haga lo que ha hecho Guaidó y su combo", expresó la ministra.



En ese mismo orden de ideas, dijo que a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se pudiera crear una Ley Constitucional para ampliar la pena máxima de cárcel.



"Nosotros proponemos que 30 años no bastan, aquí hay una Constituyente y perfectamente se podría decidir en una Ley Constitucional que ese señor, además de los 30 años, sea extrañado de la República, eso si nosotros no quisiéramos aumentar la pena máxima en nuestro país.



Por último, señaló que es preferible que Juan Guaidó se vaya para Estados Unidos, ya que Venezuela no merece a indignos que pertenecen a la banda paramilitar Los Rastrojos.