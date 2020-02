(VIDEO) Julio Chávez: Hoy se produjo una ruptura total de la oposición en la AN

4 Feb. 2020 - “En definitiva: así como el 4F1992 hubo una ruptura en la historia contemporánea de Venezuela, hoy se produjo una ruptura total en la oposición venezolana”, anunció el diputado bolivariano Julio Chávez, al revelar que la directiva opositora en la Asamblea Nacional (AN) aprobó volver al carril constitucional mediante el abandono de la senda del desacato contumaz que mantuvo desde 2016.



“No es fisura, es una fractura total”, precisó el parlamentario socialista en el programa Punto de Encuentro, que transmite VTV, al destacar el cisma del llamado G-4, el grupo de cuatro partidos tradicionales que encabezó el autoproclamado Juan Guaidó en el parlamento.



“Creo que ya termina la era Guaidó y comienza una nueva etapa, ojalá que esta oposición, como parece ser, está demostrando el interés de volver al carril constitucional, ir a unas elecciones este año 2020 para renovar al Poder Legislativo Nacional”.



Reiteró que en la sesión de este martes, la directiva opositora que preside Luis Parra, aprobó la conformación de la Comisión Especial para estudiar la posibilidad expedita y rápida “de salir del desacato del Poder Legislativo” y regresar al carril democrático constitucional.



“La Asamblea Nacional no puede ser utilizada, como se pretendió, para derrocar a un gobierno. Eso no existe en la Constitución ni en ninguna parte”, explicó Chávez, al recordar que cuando la derecha ganó en 2015 –después de denunciar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de que iba a hacer “fraude”- las fuerzas revolucionarias reconocieron ese triunfo.



Tras el desacato contumaz de los opositores, el Bloque de la Patria decidió retirarse de la AN, y regresó recientemente como producto de la Mesa Nacional de Diálogo, en la que facciones opositoras se rebelaron a la corrupción del sector “guaidocista”.



“En la AN aún en desacato, estamos dando pasos para volver al carril constitucional, prepararnos para respetar al CNE y elegir una Asamblea Nacional en este 2020“, resumió.

Trump prefirió jugar golf a reunirse con el autoproclamado:



Julio Chávez informó que la AN incorporará además, a la Comisión que investiga la corrupción de Guaidó con dinero robado a los activos de la República, el financiamiento ilegal extranjero y el dinero desaparecido de la supuesta “ayuda humanitaria”, el presunto “fondo de litigio” de más de 20 millones de dólares y otras sumas utilizadas en su reciente “gira” de la mano de los voceros imperiales.



Indicó que dicho paseo internacional, pese a lo costoso, mediático y fraudulento, resultó un fracaso por cuanto no logró su cometido.



“Y el presidente Donald Trump ni lo recibió, prefirió jugar golf en Miami y no conversar con este fracasado de la política opositora venezolana”.





Intervención paramilitar“Toda esa actuación delincuencial de Guaidó, creando un fondo de litigio a discrecionalidad, sin auditoría, sin rendir cuentas a nadie, y ahora usa fondos robados a la República para ir por el mundo pidiendo una intervención paramilitar”, denunció Chávez.Alertó que el autoproclamado pretendió apoyo internacional para propiciar una invasión paramilitar sustentada por el Comando Sur de EE.UU., y utilizando el territorio colombiano.“También fracasará en esa pretensión, porque hoy la AN que preside Luis Parra le ha dado un golpe al sector G4 de los guaidocistas, de la bancada rastrojera”, concluyó. /maye