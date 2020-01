Almagro, cuñado de Duque y miles de usuarios en redes se burlan por solicitud de extradición de Merlano a Guaidó

29 enero 2020 - Tras confirmarse la captura de la excongresista colombiana Aída Merlano en Venezuela, las redes sociales se encendieron ante la postura del Gobierno del presidente colombiano Iván Duque, que anunció que solicitaría la extradición de esta ciudadana prófuga de la justicia en esa nación ante el diputado a la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, Juan Guaidó, acción que provocó un sinfín de burlas, críticas, memes, que se convirtieron en tendencia y que luego de horas de esta descabellada declaración del la Casa de Nariño, aún sigue levantando escamas entre los cibernautas.

Este martes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, calificó como una “verdadera ridiculez” la pretensión anunciada por el gobierno colombiano y reiteró que Duque es un subpresidente del país vecino. “Manda tu carta Duque a Guaidó, comete otra imbecilidad más”, lo convidó

El Jefe de Estado venezolano aseguró que más de 30 colombianos requeridos por la justicia cafetera han sido aprehendidos por los cuerpos de seguridad venezolanos, pero, no hay a quien entregárselos, debido a la política extremista ideologizada que ha impuesto Duque y con lo que se ha visto afectada la relación de seguridad entre ambos países.

La excongresista colombiana empezó a revelar ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los secretos de la corrupción de la clase política neogranadina. Sin embargo, Duque se conforma con solicitar una petición de extradición a un sujeto que no posee competencias de ningún tipo. El punto es que el presidente Maduro, aseguró que esta “estupidez” se debe a la intención de Duque de no querer que Merlano sea extraditada a Colombia para que no revele los casos de corrupción en los que están involucrados el Uribismo y clase política que gobierno actualmente al hermano país.

Por su parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, afirmó que Merlano fue presenta por el Ministerio Público ante juzgado 13 de control del estado Zuliam, tras ser imputada por el Fiscal 35 Nacional por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso, y asociación para delinquir. Así como también al ciudadano Yeico Manuel Vargas Silvera, de nacionalidad colombiana por los delitos de: encubrimiento y asociación para delinquir. Ambos quedarán privados de libertad en un centro de reclusión debidamente previsto por las autoridades judiciales venezolanas.

Sin embargo, las burlas, memes, reproches que inundan las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y Youtube, comenzaron en avalancha antes de la respuesta que le dio el mandatario venezolano Nicolás Maduro a Duque.

Diferentes usuarios de las rrss, arremetieron contra el Presidente colombiano y el expresidente de la Asamblea Nacional venezolana en desacato. Uno de los más emblemáticas fue la respuesta del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acérrimo representante de la derecha internacional, quien le tuvo que aclarar a Duque que le “corresponde al régimen de Nicolás Maduro, entregar a las autoridades de Colombia a la prófuga Aída Merlano, excongresista fugada de la prisión en la cual cumplía pena por corrupción y que ha sido detenida en territorio de Venezuela”. Hasta Almagro está claro que la autoproclamación de Guaidó no va bien.

Otro que calificó de ridículo al presidente Duque fue su propio cuñado Néstor Morales a través de una declaración a Blu Radio Colombia y que el reconocido youtuber Alejo Verguel la recoge y la califica como una vergüenza internacional con la etiqueta #ColombianosIndignados:

Desde Blu Radio, los propios familiares de Duque reconocen que Guaidó tiene un poder “simbólico” y que la realidad es que Merlano no será extraditada ni deportada hasta que no se cumplan los requisitos ante el legítimo gobierno del presidente Maduro. Por ello, los usuarios de las redes sociales aprovecharon los recientes shows ejecutados por Guaidó para mofarse incluyendo escenas de los Simpsons, soltando carcajadas y lanzando cualquier cantidad de improperios ante la controvertida decisión del gobierno de derecha colombiano.