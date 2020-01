Repudian en Francia eventual visita del autoproclamado

Franceses y latinoamericanos solidarios con Venezuela y la Revolución Bolivariana convocaron a una movilización de repudio a la eventual visita del autoproclamado Juan Guaidó.



Aunque su visita no ha sido confirmada por medios de prensa, ni por el propio opositor, a través de las redes sociales circula ampliamente el llamado para este viernes a un acto frente a la estatua ecuestre de El Libertador Simón Bolívar, ubicada a pocos metros del emblemático puente Alexandre III, informó PL.



‘Compañeros, los enemigos de los procesos independientes de nuestros pueblos tratan de confundir a la opinión pública mundial presentando a Guaidó como el “presidente en funciones” del Congreso de Venezuela, motivo por el cual le han financiado una gira por Europa’, precisa la convocatoria a la que tuvo acceso Prensa Latina.



Los activistas acusaron a la Unión Europea de sumarse a la campaña de injerencia encabezada por Estados Unidos, cuyo gobierno no oculta su objetivo de imponer el cambio de régimen en Caracas, en franca violación del Derecho Internacional y la soberanía del país sudamericano.



Un poster divulgado en las redes sociales adelanta el encuentro de Guaidó en la Casa de América Latina, en esta capital, sin detallar quiénes lo atenderían.



La página web de la institución no refleja actividad alguna con el polémico político, pero el citado documento señala que la reunión tendría lugar entre las 19:00 y las 20:00, hora local, y la inscripción para la misma sería obligatoria, una exigencia inusual en los eventos con sede en la instalación.



Hace pocos días, el embajador de Venezuela, Michel Mujica, aclaró al gobierno francés que el diputado no preside institución alguna y carece de respaldo dentro de la ciudadanía, e incluso entre los opositores.



En entrevista con Prensa Latina, el diplomático respondió a la decisión, anunciada por la Cancillería francesa de reconocer al parlamentario como presidente de la Asamblea Nacional y ‘presidente de la transición para unas elecciones libres y transparentes’.



No sorprende esta postura, aunque lo de la transición es algo nuevo desde París, la realidad es que ni fue reelecto para presidir la Asamblea ni cuenta con poder alguno de decisión, precisó del embajador.



Mujica calificó al parlamentario de títere al servicio de Estados Unidos con un respaldo en picada, pese a los esfuerzos y recursos destinados para convertirlo en una figura prominente.



Guaidó fue recibido o conversó en los últimos días con líderes europeos en diversos escenarios, incluyendo el Foro de Davos, como el primer ministro británico, Boris Johnson, y la canciller alemana, Angela Merkel, por lo que circular rumores de un eventual encuentro con el presidente Emmanuel Macron.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 388 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)