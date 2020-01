Parra: AN exigirá auditoría sobre uso de dinero entregado por EEUU a la oposición

el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Eduardo Parra.

20 enero 2020 - Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Eduardo Parra, exigirá una auditoría para determinar el uso de los recursos enviados a la oposición por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).



Así lo dio a conocer Parra en un mensaje por Twitter: «Este lunes 20 de enero desde el Despacho Presidencial en el Palacio Federal Legislativo, haremos importantes anuncios al país, en materia internacional, electoral y exigiremos auditoría de recursos enviados por el USAID que alcanzan los 467 Millones de $».



Vale recordar que la USAID ha entregado, desde 2017, recursos a la oposición, bajo el pretexto de la «ayuda humanitaria», acción que encubre los verdaderos intereses del gobierno de Estados Unidos por quebrantar el orden democrático de nuestra nación.



Del total otorgado a la oposición, 180 millones de dólares los ha recibido directamente el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero de 2018 como «presidente interino» con la intención de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela.



Las sumas millonarias otorgadas generaron grandes controversias en el seno de la oposición venezolana, tal y como ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando Humberto Calderón Berti, designado por Guaidó como embajador de Venezuela en Colombia, acusó al entorno del autoproclamado por irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria.



«Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor, mal manejo de recursos, doble facturación y facturación ficticia», reveló en su momento Calderón Berti.

Prensa MinCI (http://www.minci.gob.ve/parra-an-exigira-auditoria-sobre-uso-de-dinero-entregado-por-eeuu-a-la-oposicion/)