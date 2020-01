Luis Parra releva de sus cargos a personal directivo de la Asamblea Nacional

10-01-20.-El diputado Luis Parra, juramentado presidente del Parlamento por el partido PSUV y sus aliados, incluida la oposición disidente, envió este jueves 9 de enero una comunicación con la que pretende destituir a directores generales, directores, coordinadores y jefes de división que desempeñan funciones en la Asamblea Nacional.



En el memorándum, no personalizado, afirma que por ser "cargos de libre nombramiento y remoción", estas personas quedaron "relevadas" de sus puestos de trabajos, desde este mismo jueves, 09 de enero del año en curso.



El Universal conoció que en la oficina de la Dirección de Desarrollo Humano y en otras dependencias, no fue recibida la comunicación porque no estaba dirigida a persona alguna, sólo a "Todos los directores generales, directores coordinadores y jefes de división".



El diputado indica que basa su decisión en las atribuciones que le da el Reglamento Interior y de Debates y en el Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, la Asamblea tiene su propio Estatuto Funcionarial, aprobado en 2002.