Para la oposición "el proceso de Oslo-Barbados ha sido clausurado" y asegura que no asistirá a la reunión

10-01-20.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, informó que fueron notificados de la pronta visita de una comisión del Reino de Noruega al país en las próximas horas, aún así, indicó que la oposición no asistirá a la reunión puesto que "el proceso de Oslo-Barbados ha sido clausurado".Asimismo, Guaidó manifestó a través de un comunicado que "Nicolás Maduro ha impedido toda solución negociada a la crisis venezolana", luego de los hechos transcurridos el pasado martes dentro del Parlamento.Agradeció la preocupación por parte del gobierno del Reino de Noruega ante la situación crítica venezolana y su respaldo a la AN.