Claudio Fermín: Elección de una nueva AN permitirá resolver el problema político

Credito: Prensa YVKE

10 Ene. 2020.- A través de las elecciones para una nueva Asamblea Nacional (AN) se resolverá el problema político en el país, aseveró este viernes el presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín.



"Esta elección (la directiva de la AN) no resuelve el problema político. Sólo lo resolverá la elección de una nueva Asamblea Nacional, que toca en 2020. Existe un caos institucional y la única manera real de resolver eso son las próximas elecciones", expresó Fermín, al ser entrevistado en un canal privado.



El dirigente político criticó a algunos sectores que promueven la abstención de cara a los comicios del órgano legislativo.



"Tenemos que sincerar la vida parlamentaria. Hacemos un llamado a la reflexión a los sectores que desde ya promueven la abstención porque si la gente no participa no vamos a resolver este caos", dijo.



Calificó de show lo ocurrido el 5 de enero, durante la elección de la nueva directiva del Parlamento Nacional.



"Me encuentro entre la mayoría de los venezolanos que estamos contrariados por lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Un hecho que debió ser normal se hizo en un clima enrarecido, con un cerco militar innecesario que sirvió para armar un show", expresó el político.



El líder opositor, quien además es miembro de la Mesa Nacional de Diálogo que lleva adelante el Ejecutivo con representantes de la derecha del país, hizo un llamado a reivindicar estas conversaciones ante el escenario de elecciones parlamentarias.



''Dialogar no es capitular, no es rendirse. Este diálogo no es escondido, es una cosa pública. No es una caja negra, fue a partir de un documento que suscribimos en la Casa Amarilla. Si la Asamblea Nacional funcionara de verdad, la mesa de diálogo no existiría", enfatizó el representante del partido Soluciones para Venezuela.



Fermín reiteró el llamado a la organización de todos los partidos políticos. "No hay soluciones mágicas. La solución que veo es que nos organicemos en todo el país para elegir una nueva AN que acabe con el caos que hoy se vive en el parlamento. Ahora que recrudece la confrontación es que hace falta más diálogo", puntualizó.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 211 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)