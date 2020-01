(VIDEOS) “Tenemos todo bien precisado”: Dip.William Dávila confirma que todos los diputados opositores participaron en instalación de la AN este 5E

5 Enero 2020- “Solamente Calzadilla y un diputado de Amazonas, de resto todos entraron (…) Es decir, nosotros tenemos todo bien precisado”, confesó este lunes a un canal de comunicación privado el diputado opositor William Dávila, desmintiendo -sin proponérselo- las noticias falsas que circularon este domingo que trataban de hacer creer que a los parlamentarios de la derecha se les había impedido el acceso al Palacio Federal Legislativo.Dávila informó que todos los diputados y los respectivos suplentes de algunos parlamentarios que se encuentran en el exterior (prófugos), habían accedido sin problemas a la Plenaria que este domingo 5 de enero se instaló para elegir a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), actualmente en desacato.En efecto, diputados como Henry Ramos Allup, Pablo Guanipa y hasta Stalin González, anterior miembro de la directiva pasada, fueron vistos tranquilamente en los pasillos externos y en sus respectivas sillas o curules durante la Plenaria en la que se eligió a Luis Eduardo Parra como nuevo presidente de la directiva. El único que no quiso entrar fue Juan Guaidó, quien prefirió quedarse en las afueras del órgano legislativo.Sin embargo, en las redes sociales publicaron imágenes del anterior jefe del parlamento, intentando saltar la reja de protección del Palacio Federal Legislativo, denunciando una supuesta prohibición de entrada.La conducta del antiguo jefe de la AN en desacato fue calificada como acción cinematográfica, teatro y show, tal como comprobó la diputada Tania Díaz:La verdad es que Guaidó NO QUISO INGRESARA este respecto, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, publicó un mensaje en las redes, con el que dio la respuesta sobre la conducta mostrada por el autoproclamado.“Preguntan: ¿Por qué sale @jguaido saltando una reja? Respondo: porque necesita la foto. Porque es improvisado y badulaque. De haber querido y tenido los votos hubiera entrado por la puerta. Como Stalin. Como Guanipa. Como Ramos Allup. Y como la mayoría de diputados opositores que votaron por Parra”, evidenció el alto funcionario en su cuenta @jorgerpsuv.Cabe destacar que además de la presencia de todos los diputados de la AN, hasta el Nuncio del Vaticano y parte del Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela hicieron presencia en la ceremonia realizada en el Palacio Federal Legislativo este 5 de enero.