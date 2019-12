Militares desertores venezolanos se quedaron sin apoyo de Guaidó y EEUU

Credito: Prensa MinCI

21 Dic. 2019 - El mayor Hugo Parra Martínez y el primer teniente Erick Molina son dos del centenar de militares que desertaron en Cúcuta el pasado 23 de febrero atendiendo el llamado de Juan Guaidó y sin embargo, actualmente están en EEUU sin ninguna protección o asilo, mientras otros en similares condiciones se encuentran disgregados en otros países de la región.



Un reportaje especial publicado en la web de Telemundo reseña los testimonios de los militares desertores y señala que la promesa de protección y garantías por parte del autorproclamado «presidente interino» no se cumplió en ningún momento.



“Caí en un saco y estoy en el fondo. Perdí todo: mi familia, mi casa. Lo que hice no valió nada. No veo una salida”, relata el mayor Hugo Parra Martínez, desde el Winn Correctional Center de Louisiana, una de las cárceles estadounidenses que es centro de retención de inmigrantes que esperan resolver casos de asilo.



Parra se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en el Puente Internacional número II de Nuevo Laredo, México, el 11 de abril, a partir de ese momento fue trasladado en dos oportunidades a un centro de detención y le negaron peticiones de libertad bajo fianza, sin tener aún cita con algún juez de inmigración.



El reportaje señala que Parra es uno de los 100 militares venezolanos que desconocieron al presidente constitucional Nicolás Maduro a principios de 2019, cuando el diputado Guaidó impulsó la llamada «Operación Libertad» para un gobierno de transición y nuevas elecciones.



Parte de estos efectivos militares buscaron refugio en EEUU, país que inicialmente mostró su apoyo, pero luego de casi un año no lo han recibido y oficiales como Parra se sienten abandonados por Guaidó, quien también aseguró que los protegería.



Raynell Martínez, exmayor de la Aviación Militar Boliviariana que desertó en 2014 bajo condiciones similares, ha ayudado a otros militares desertores para el asilo y fianzas, pero señala que no han recibido el apoyo prometido.



“Se han hecho todas las diligencias para que el embajador de Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio, apoye a Parra con un abogado, pero nada ha sucedido”, lamenta.



Añade el trabajo de investigación que a pesar de que EEUU «fue el primer país en reconocer y apoyar a Guaidó, catalogar al gobierno de Maduro como una dictadura y reconocer la crisis política y humanitaria, continúa deteniendo y deportando venezolanos, para los que se ha mostrado reacio en aprobar un Estatus de Protección Temporal (TPS)».



El 23 de febrero, día en que los efectivos militares desertaron, es una fecha rodeada de varios escándalos vinculados a Guaidó, como el robo del dinero recaudado para el concierto «Venezuela Aid Live» en Cúcuta, su paso hacia Colombia protegido por la banda narcoparamilitar «Los Rastrojos» y la juerga con prostitutas por parte del diputado opositor, Freddy Superlano.



Semanas atrás, Humberto Calderón Berti, «ex embajador» de Guaidó en Colombia, denunció que los recursos destinados para los militares desertores fueron usados indebidamente, con facturas ficticias y gastos en licor y prostitutas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 680 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa MinCI (http://www.minci.gob.ve/militares-desertores-se-quedaron-sin-apoyo-de-guaido-y-eeuu/)