Expulsan a diputada Kelly Perfecto del MDI por recibir presuntamente dinero de parte de Maduro

21-12-19.-El secretario general de Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Walter Boza, y el dirigente de esa tolda política, Nicmer Evans, anunciaron este viernes la expulsión de la diputada a la Asamblea Nacional, Kelly Perfecto, por haber recibido dineros por parte del régimen de Nicolás Maduro con el fin de no votar el próximo 5 de enero a favor de la reelección de Juan Guaidó al frente del parlamento, reseñó el portal Tal Cual.



Boza, quien fue el primero en tomar la palabra, explicó que la tolda política tomó la decisión de expulsar de sus filas a la parlamentaria -que viene del Movimiento Tupamaro- luego de hacer una "investigación exhaustiva" al caso tras haber aceptado dinero en moneda extranjera y ofrecérsele a la legisladora las garantías para que pudiera defenderse.



"Esta decisión la tomamos como ejemplarizante, no solo para la organización interna, sino para el país".



Por su parte, Evans manifestó que "lamentablemente elementos corruptores quebraron la dignidad de la diputada y generaron el hecho de que vendiera su conciencia", al tiempo que manifestó su intención de hacer público primero la información para evitar tergiversación del caso.



Basado en informaciones entregadas por la misma Perfecto al MDI, hubo una reunión el pasado 27 de noviembre junto a otros 13 diputados de la oposición con el mandatario Nicolás Maduro; su esposa, Cilia Flores; el presidente de la impuesta asamblea constituyente, Diosdado Cabello; y el vicepresidente del área Económica, Tareck El Aissami, en un lugar denominado "La Fortaleza".



A los parlamentarios los habrían ido a buscar a las 4:00 a.m. del mencionado día para llevarlos al lugar señalado para iniciar el encuentro a las 6:00 a.m. La reunión se registró luego de generarse un "cabildeo" que tendría como objetivo sondear hasta cuánto le podrían ofrecer, una cifra que robdaba entre 1,5 y un millón de dólares, los cuales serían entregados en dos tandas: una el 15 de diciembre y la otra el 5 de enero.



Lo que se buscaba, explicó Evans, era comprar "posturas políticas" y detalló que posiblemente esos 14 diputados podrían representar a 30 diputados que serían susceptibles a ser convencidos de recibir estos dineros. Sin embargo, desconoce si los 30 parlamentarios a los que se hace mención han recibido estos recursos ilícitos.



"Te lo van a cobrar con tu familia, te lo van a cobrar con tu tranquilidad, te lo van a cobrar con su dignidad. Te lo van a cobrar con tu sueño", subrayó Evans a Perfecto.



Indicó que los montos recibidos por los diputados varían. "Cada quién tarifó su conciencia", exclamó y aclaró que Perfecto cobró unos 50.000 euros.



Dijo que el 11 de diciembre se produjo una conversación entre la parlamentaria con uno de los integrantes de la directiva del MDI, luego de que ella misma hubiera informado de lo ocurrido y que aspiraba mantenerse de bajo perfil para buscar obtener información de lo que estaba ocurriendo para hacer la denuncia correspondiente. Acotó que necesitaba luego unos días para definir su próximo paso, pero nunca pasó que ella hiciera una rueda de prensa para develar lo que vivió.



La noche del 10 de diciembre fue cuando Perfecto notificó vía WhatsApp haber recibido el dinero con los demás diputados en la reunión del 27 de noviembre.



"Sí, es chimbo, pero la dignidad que he mantenido ha dejado que mucha gente que quiero de mi familia se acueste con el estómago vacío", fue el mensaje que Evans leyó de la conversación para explicar el razonamiento de Perfecto para recibir el dinero.