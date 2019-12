Acción Democrática destituye al nieto de CAP como secretario juvenil

Credito: Web

21-12-19.-Carlos Andrés Piñango Pérez, nieto del ex presidente Carlos Andrés Pérez, fue destituido como secretario juvenil del Comité Ejecutivo, seccional Miranda, del partido Acción Democrática.



Piñango Pérez respondió a través de su cuenta en la red social Twitter al secretario general de la tolda blanca, Henry Ramos Allup.



Manifestó su inconformidad con la decisión que calificó de injusta. "En ninguna oportunidad se me ha llamado o notificado por medio alguno, que se estaba programando mi destitución como secretario juvenil", dijo.



"Este 18 de diciembre de 2019, me he enterado, por las redes sociales, para mi sorpresa, de un acto efectuado en el CEN del partido (…) en el cual se ha juramentado un nuevo Comité Ejecutivo Seccional", manifestó.