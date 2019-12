(VIDEO) Diputada Ilenia Medina: "Guaidó quiere convertir la Asamblea Nacional en una entidad virtual"

20 Dic. 2019 - Ilenia Medina, diputada del partido Patria Para Todos (PPT) a la Asamblea Nacional (AN) en desacato, en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión se refirió a las medidas que quiere tomar Juan Guaidó para convertir la AN en una entidad virtual y golpear lo que ha sido la doctrina constitucional.



“Recientemente pretendieron convertir la Asamblea Nacional en una entidad virtual golpeando lo que ha sido la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la norma constitucional y la significación que tiene que la representación popular se ejerce presencialmente de cuerpo presente con una dedicación exclusiva y si por alguna razón el diputado o diputada no puede estar presente de ejercer sus funciones debe asistir el suplente”, explicó.



Medina informó que la mayoría de diputados de la AN en desacato “convocan una sesión extraordinaria donde dicen que el gobierno pretende disolver la Asamblea Nacional, es decir, ellos se han autodisuelto y pretenden disolver una rama del poder público como lo es la Asamblea Nacional, cuando el reglamento establece que cuando hay sesiones extraordinarias la agenda no se puede cambiar, incluyeron otro tema que era convocar una reforma parcial, una burla, con el propósito de garantizar que fuese elegido nuevamente Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”.



La intención es garantizar la reelección de Guaidó al frente de la AN vía online el 5 de enero, “un escenario dudoso”, expresó Medina.