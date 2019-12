Luis Vicente León sobre no entender la lógica de sus amigos que controlan la oposición: "Me rindo"

11-12-19._El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter que “decirle al Zulia que no aprobarás un proyecto eléctrico que le ayude a mejorar parcialmente su vida, porque no estás dispuesto a reconocer que Maduro controla el país (una vaina obvia que no puedes cambiar en breve) te ubica, sin anestesia, en el plano de enemigo“.Asimismo, indicó que “una negociación no se hace entre panas, sino entre adversarios y enemigos“.“Firmar un acuerdo para salvar un niño, un enfermo moribundo, un pueblo sin luz o un sector destruido, mientras la solución final no está cerca, no reconoce un coño a tu adversario, sino a tu corazón“, resaltó.Sostuvo que decirle a los zulianos que no pueden recuperar parcialmente su sistema eléctrico “porque no estás dispuesto a firmar un acuerdo donde el Gobierno en control territorial firme también, aunque no controle recursos y la auditoría sea externa e internacional. Y luego pídeles que voten por ti“.“Me rindo. Definitivamente no logro entender la lógica racional de muchos de mis amigos que controlan la oposición. Lo peor es que se perfectamente que no lo hacen por mal. El problema es que la opción alternativa para explicar su comportamiento es aterradora a futuro”, agregó.