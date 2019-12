Diputado de Primero Justicia arremete contra Guaidó: Ningún elector votó para que fuese presidente

Credito: Web

7 de diciembre de 2019.- El diputado opositor, Luis Parra, a la Asamblea Nacional (AN) en desacato por el estado Yaracuy de Primero Justicia, arremetió contra el autoproclamado "presidente" Juan Guaidó.



"La presidencia de Guaidó es producto de un gobierno parlamentario. Ningún elector votó para que él fuese presidente", declaró Parra al sostener rueda de prensa con medios venezolanos y acreditamos en el país.



Parra, quien en reiteradas oportunidades intentó defenderse de supuestos vínculos con hechos de corrupción, aseguró "estar dispuesto a someterse a una investigación seria".



Ante preguntas de periodistas sobre sobre presuntas reuniones con Alex Saab, desmintió tal acercamiento, pues "¿Cómo voy a reunirme con alguien que no conozco?, dijo.



Ante las acusaciones publicadas en algunos medios, agregó que desde su partido ha demostrado " transparencia, eficiencia, compromiso y disciplina".



Añadió que nunca ha presidido la Contraloría de la AN, sin embargo sostuvo que "tenemos un rol parlamentario en cada una de las comisiones".



La trama de corrupción entre Juan Guaidó y otros diputados, tras el robo de activos de Venezuela en el exterior, con el apoyo de EEUU, ha develado acusaciones encontradas en la línea llamada "guaidocista".



Esta nota ha sido leída aproximadamente 353 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)