Diputado opositor señaló a Guaidó de desperdiciar el apoyo recibido. "Debería anunciar que no será candidato presidencial"

Credito: EU

06-12-19.-El diputado Omar González señaló que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), "ha sido el dirigente político más favorecido en las últimas décadas con el apoyo del pueblo y la comunidad internacional y lo ha ido desperdiciado de una manera absurda e increíble, a tal punto que algunas encuestadoras dicen que el 10% confía en él", reseñó El Universal.



El parlamentario indicó que "Guaidó debe anunciar formalmente que él no es candidato presidencial, eso sería una buena señal y estoy seguro que no solamente los diputados levantaríamos los brazos para apoyar su reelección, sino el pueblo de Venezuela podría retomar en parte la confianza".



Asimismo, puntualizó que a Guaidó lo eligieron en la AN "para que cumpliera el gobierno de transición" y no para que fuera candidato presidencial.



"Para el 23 de enero, Guaidó tenía el 80% de respaldo de los venezolanos, la esperanza estaba a flor de piel, creíamos que era el año, y poco a poco una serie de errores cometidos como lo de Cúcuta, lo del 30 de abril, el hecho mismo de haber cambiado la ruta" rebajaron la popularidad del presidente encargado, designado por la AN, indicó González.



En entrevista con Sergio Novelli, el diputado señaló que en caso de que no salga elegido Guaidó, "hay muchos escenarios, le puedo hablar de la fracción 16J y lo que puedo decir es que jamás por ningún motivo votaríamos por alguna acción vinculada con la usurpación, ahora, hay quienes están señalados de estar brincando talanqueras, estar jugando con figuras, que puedan ser cooperantes y dóciles al régimen; pero las votaciones pueden ser ajustadas, porque hay mucha gente que está descontenta por estos 11 meses".



Por otra parte, González también hizo referencia directa al reportaje de Armando.info, donde se señalan a ocho diputados de haber firmados misivas a la fiscalía colombiana para exculpar a personajes investigados por corrupción y donde precisamente se menciona a un miembro de su partido, Vente Venezuela, el diputado José Luis Pirela.



Acotó que "efectivamente, el diputado José Luis Pirela aparece no como miembro, estuvo en el momento menos apropiado y con personas menos apropiadas, eso fue lo que le pasó porque es el presidente de la subcomisión que investiga el crimen organizado y estando en España (…) se tomó una gráfica y aparece con el grupo de parlamentarios. Aparece mencionado y fue el único que ante una pregunta del periodista, respondió", indicó González



En este sentido, señaló que la AN debe iniciar una investigación profunda y rechazó la comisión que realizará las averiguaciones porque está conformada solo por la junta directiva, cuando en realidad debería ser "una comisión más amplia con representantes de todas las fracciones".



El parlamentario reiteró que para salir del gobierno de Maduro se necesita el uso de "la fuerza de las sanciones diplomáticas que se están aplicando, es la justicia internacional, que se avance en ese sentido", "no pueden quedarse de brazos cruzados". "Venezuela necesita solicitar ayuda porque solos no podemos, son mafias que están repartidas en todo el territorio nacional".

