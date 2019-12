Ilenia Medina: Diputados de derecha están disociados de principios éticos constitucionales

Indicó que actualmente en la AN se vive un ambiente atípico, irresponsable y sin los principios que un parlamentario debe tener con su pueblo.

“Los diputados de la derecha tienen una disociación total con sus obligaciones y las responsabilidades dentro de la Asamblea Nacional (AN), sin ningún tipo de ética o respeto constitucionales hacia su propio país”, así lo indico la secretaria nacional del Partido Patria para Todos, Ilenia Medina.



Durante su intervención en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, Medina detalló que actualmente en la AN se vive un ambiente atípico y despegado de valores de responsabilidad y disociación total de los principios éticos que un diputado debe tener con su pueblo y además “son capaces de vender su propio país”.



Los diputados del Bloque de la Patria regresaron a la Asamblea a fines de retomar los espacios de dialogo por la paz de la nación, como lo indicó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



“Estamos trabajando para que próximamente la Asamblea salga del desacato y así retomar un orden constitucional que nos lleve al entendimiento y a la unión de una lucha para sacar adelante un país y no regalarlo al imperio norteamericano como lo busca la extrema derecha”, agregó.

