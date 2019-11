Guaidó a Lula da Silva: "Usted volverá a prisión"

El autoproclamado Juan Guaidó, fijó posición ante las declaraciones del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien manifestó que la oposición venezolana pretende entregar el país al gobierno de Estados Unidos.El jefe opositor, reconocido como presidente interino por EE UU y otros 50 países, calificó a Lula de ser un “ladrón” asegurando que, conjuntamente con Nicolás Maduro, “saqueó” a Petrobras, Oddebrecht y Pdvsa.Hasta este domingo, el expresidente brasileño no se había pronunciado en relación con los señalamientos de Guaidó.“Sr. @LulaOficial: He sido elegido diputado dos veces. Por nuestra Constitución y para el mundo soy presidente encargado. A diferencia de usted que es un ladrón condenado. Maduro y usted fueron partícipes del saqueo a nuestros pueblos a través de Petrobras, Odebrecht y Pdvsa”, escribió Guaidó en Twitter.Lula le dio lo suyoEn declaraciones ofrecidas el sábado 23-N, durante la Plenaria del Séptimo Congreso del Partido de los Trabajadores, Lula alertó que lo que ocurre en Venezuela es una “verdadera satanización de un proceso político soberano”.Defendió la gestión del presidente Nicolás Maduro. "Tengo que decirle a ustedes que debemos tener el orgullo de todo lo que resistió el pueblo venezolano para no entregarse ni doblegarse ante los caprichos del gobierno norteamericano”, expresó Lula.Arremetió contra los "gobiernos subordinados de EE UU", entre ellos el de Brasil, por reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela.“Inventaron un candidato a presidente que no quiere enfrentarse en elecciones para disputar la presidencia, un tal Guaidó”, indicó al respecto.Lula, que cumplía una pena de 8 años y 10 meses acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.Agunas opiniones sobre la postura de Guaidó contra Lula: