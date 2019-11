(VIDEOS) Presidente Maduro se reunió con representantes de la oposición

18 Nov. 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo este lunes una reunión con representantes de partidos de oposición que conforman la Mesa de Diálogo Nacional.El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores, en Caracas, en el que el sector oficial estuvo representado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; los ministros de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y de Educación, Aristóbulo Istúriz; así como el jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, mientras que por la oposición participaron Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio); Felipe Mujica (Movimiento Al Socialismo); Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela) y Timoteo Zambrano (Cambiemos Movimiento Ciudadano).«Queda demostrado que aquí la gente no quiere guerra, odio, cierres de calle, quema de personas vivas. La gente quiere que los asuntos se diriman por la vía pacífica y democrática», dijo el ministro de Comunicación en Información, Jorge Rodríguez, a la salida de la reunión.El alto funcionario añadió que «El elemento fundamental es elemento de la reconciliación nacional, que pasa por el reconocimiento y la voz de las víctimas«.Por su parte, el representante de Soluciones por Venezuela, Claudio Fermín, expresó que es importante que las propuestas para solucionar la crisis del país deben ser producto de acuerdos y no de imposiciones externas.«Nosotros no queremos injerencia, queremos que no se subestime la capacidad de ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias que tengamos», sentenció el dirigente.La Mesa de Diálogo Nacional, que permitió sellar convenios en materia política, electoral y económica, registra avances relacionados a la reincorporación de diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea Nacional (AN), fijación de medidas sustitutivas de libertad e inicio del proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).