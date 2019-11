(VIDEO) Un opositor fue abucheado y expulsado por una turba opositora por presentarse en la manifestación con una pancarta que decía “Guaidó Estafador”

16-11-19.-Un ciudadano de nombre Carlos Caballero, se presentó con una pancarta en la manifestación opositora en Plaza Altamira que decía “Guaidó Estafador”, fue abucheado, empujado y expulsado por una turba entre los presentes en la concentración.A Caballero lo consideraron "infiltrado" del oficialismo. No obstante, él se defendió y aclaró su punto de vista ante la situación que vive el país, detalló que no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, pero a su vez no pertenece ningún partido político.Por otro lado, en las redes sociales lo felicitaron por tu temple en decir las cosas como son. "Admiro hayas tenido la fortaleza de ir a una concentración que no apoyabas, yo no pude hacerlo. Sin embargo,fuiste a la voz de muchos,aún ante el ataque de los que no quieren ver", expresó un usuario.Caballero expresó la decepción que tiene sobre los políticos opositores, explicó que Guaidó llegó para venderles a las personas una “supuesta cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y ahora hablan de elecciones de la mano con el régimen”.Resaltó que, desde que llegaron los opositores a la Asamblea Nacional (AN) en 2015, solo se han enriquecido. Por esta razón su nombre se volvió tendencia en Twitter.