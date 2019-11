Partido político opositor 'Cambiemos' expulsa a José Antonio España y Adolfo Superlano tras una supuesta “Operación Maletín Verde”

12-11-19.-El partido político Cambiemos informó que los diputados a la Asamblea Nacional (AN) José Antonio España y Adolfo Superlano fueron expulsados por incumplir los principios éticos de la organización.A través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter la directiva informó que se estudio y analizo a fondo un informe presentado por la Comisión de Ética del partido y tomó por unanimidad la decisión de excluir a los parlamentarios.“Ratificamos nuestro compromiso con los principios éticos que deben regir la actuación de los diputados a la Asamblea Nacional”, reseña el texto.En ese sentido, el diputado opositor a la Asamblea Nacional, José Guerra, acusó a España y Superlano de aceptar algún tipo de beneficio económico del gobierno de Nicolás Maduro, tras haber denunciado una supuesta “Operación Maletín Verde”.“Lo que advertí. ¿Recuerdan lo que dije del hombre del maletín verde? Ya se llevó a dos diputados de Cambiemos”, dijo el dirigente de Primero Justicia.Adolfo Superlano y José Antonio España denunciaron una “campaña de descalificación” en su contra por parte del partido Cambiemos.“No podemos aceptar una campaña de este tipo, porque quienes nos conocen saben que hemos estado del lado del cambio. Para venir al Parlamento tengo que pedir cola”, aseguró Superlano al tiempo que comentó que su salida fue por diferencias con Timoteo Zambrano: “Las razones son netamente políticas por diferencias que tenemos con Zambrano. El oficialismo abandonó sus curules por tres años, pero Timoteo lo ha abandonado por cuatro año. Timoteo ha estado acusado de estar vinculado al gobierno durante 20 año (…) él a veces está con Juan Guaidó y a veces está con Nicolás Maduro”.Mientras que España manifestó que pese a los desencuentros con Cambiemos, continuará en la mesa de diálogo con el madurismo: “La diferencia de opiniones y criterios políticos ha dado espacio a la descalificación. Se me ha señalado que he sido muy crítico por la gestión de la directiva de la AN , con el diputado Guaidó. Se me ha pedido que le baje el volumen. Esa gestión no ha dado resultados concretos, es una secuencia de hechos por la cual le hemos pedido a la directiva una rectificación. La rectificación no es convertir al 16 de noviembre como un levantamiento”.