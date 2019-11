Guaidó dijo que no participarían en parlamentarias ni con nuevo CNE

1 Nov. 2019 - El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, descartó que el sector que representa vaya a participar en elecciones parlamentarias, a pesar de que se cambie el Poder Electoral.



“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, expresó Guaidó, en una actividad realizada por el Frente Amplio Venezuela Libre, el pasado jueves.



Respecto a una potencial designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) con los diputados oficialistas, como afirmó Nicolás Maduro, Guaidó no ofreció detalles y aseguró que quienes deben responder son los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



“Podemos hablar es por nosotros, y presentamos una propuesta ante el Reino de Noruega y el país. Lo que queda claro de manera implícita es que el 20 de mayo no funcionó. El acuerdo entre partidos políticos que no funcionó y tampoco va a funcionar”, dijo.



En este sentido, Guaidó indicó que la fracción opositora del Poder Legislativo tiene los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de la Cámara y escoger a las autoridades electorales sin el chavismo.



“El Parlamento, a pesar de los ataques, continúa con la capacidad para ejercer sus derechos”, apuntó Guaidó.



Nuevamente un grupo de partidos políticos opositores insisten con la no participación en actos electorales, como la más reciente en 2018 cuando la llamada "Mesa de la Unidad" con el objeto de boicotear las elecciones presidenciales convocadas por el Gobierno Nacional el 22 de abril de ese año donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro.

