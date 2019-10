(AUDIO) Diosdado reveló audio de la conversación con Guaidó cuando se reunieron en el Hotel Lido de Caracas

25 Oct. 2019 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello mostró parte de la reunión que sostuvo con Juan Guaidó, el pasado 22 de enero en el Hotel Lido en Caracas, a propósito de las declaraciones ofrecidas por éste último en las que niega haberse reunido con el político revolucionario.En su programa semanal «Con el Mazo Dando», Cabello presentó un fragmento de la conversación que sostuvo con el diputado a la Asamblea Nacional en desacato.Diosdado: Pero yo no tengo la culpa que él haya dicho esoGuaidó: No… No en eso estamos de acuerdoDiosdado: ¿Tú crees que la Constitución en alguna parte dice que la Asamblea Nacional es para derrocar a un presidente? Ustedes se creen eso…Guaidó: De bolas que no… Pero…Diosdado: ¿Y ustedes creen que nosotros lo vamos a dejar así tan sencillo?Guaidó: No de bolas que no… Yo sé que tiene la oportunidad de definir y dirigir un proceso, hablen lo que tienen que hablar… Tienen… Tenemos… La oportunidad de dirigir un proceso… Yo estoy aquí porque nos reunimos y no pasa nada.Tras presentar el audio, Cabello instó a Juan Guaidó a negar dicha reunión y lo catalogó de «mentiroso».«El tipo es tan irresponsable que me dice líder… El pensó que me iba a convencer… Que me iba a decir, Diosdado eres el mejorcito de la cuadra, es un bolsa, mentiroso», expresó Cabello.«No conocen al personaje y le pregunto ¿En qué parte de la Constitución dice que la Asamblea Nacional es para sacar a un presidente? Y él dice que no… Tenemos que esperar que Guaidó diga que no se entiende para ponerlo hacer gárgaras», continuó el revolucionario.«Claro que se reunió conmigo y claro que hablamos, no tienen palabra, son unos mentirosos y en política los mentirosos llegan a cinco metros… Vamos Guaidó vuelve a decir que no te reuniste conmigo», concluyó.Cortesía de Lechuguinos: